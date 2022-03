Brytyjski wywiad: Nasiliły się ataki na tereny gęsto zaludnione na Ukrainie

Najnowsze doniesienia pochodzą od Ministerstwa Obrony Narodowej Wielkiej Brytanii – przekazał we wtorek portal wyborcza.pl.

Nowe ustalenia brytyjskiego wywiadu

Według brytyjskiego wywiadu, nasiliły się ataki na tereny gęsto zaludnione na terytorium Ukrainy. W ciągu ostatnich 48 godzin na gęsto zaludnionych obszarach miejskich przeprowadzono zwiększoną liczbę rosyjskich ataków powietrznych i artyleryjskich. Ponadto, siły ukraińskie nadal utrzymują miasta Charków, Chersoń i Mariupol, ale wszystkie trzy miejscowości są już prawdopodobnie otoczone przez siły rosyjskie.

Brytyjczycy podali także, że rosyjska kolumna powoli zmierza w kierunku Kijowa. Składa się ona z wozów bojowych i logistycznych, których większość pozostaje w odległości około 30 km od centrum miasta stołecznego Ukrainy.

Wsparcie rządu Wielkiej Brytanii dla Ukrainy

Rząd Wielkiej Brytanii zapewnił o szeregu pomocy gospodarczych, humanitarnych i obronnych dla Ukrainy. Tamtejsze służby informują za pomocą rządowej strony internetowej gov.uk o udzielaniu dodatkowej pomocy humanitarnej dot. niezbędnych środków medycznych.

Brytyjczycy kontynuują także współpracę ze swoimi międzynarodowymi partnerami w zakresie dostarczania niezbędnej broni ukraińskim siłom zbrojnym. Poza tym, zmianie uległ system imigracyjny. Chodzi o wsparcie obywateli brytyjskich i ich rodzin, którzy na co dzień mieszkają na Ukrainie, ale także dla Ukraińców z Wielkiej Brytanii.

Johnson w Warszawie: Intensyfikacja sankcji

We wtorek podczas wizyty w stolicy Polski szef brytyjskiego rządu zapewnił o gotowości do dalszych działań mających na celu zmuszenie Władimira Putina do zaprzestania działań wojennych na Ukrainie.

Boris Johnson zapewnił, że Wielka Brytania jest "gotowa do intensyfikacji sankcji i działania tak długo, jak to będzie potrzebne".

Czytaj też:

Ukraińska dziennikarka do Johnsona: Pan się boi. NATO boi się stanąć w naszej obronieCzytaj też:

Raab: Dopuszczający się zbrodni wojennych zostaną pociągnięci do odpowiedzialności