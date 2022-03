Ukraińska Straż Graniczna: Do kraju wróciło 80 tys. Ukraińców

80 tys. Ukraińców wróciło z zagranicy w ciągu ostatnich pięciu dni – poinformowało we wtorek biuro prasowe Państwowej Straży Granicznej Ukrainy. Według danych tej służby zdecydowana większość osób, które wróciły, to mężczyźni.

Straż podała, że w związku z tym, że wszystkie przejścia graniczne na zachodniej granicy działają przez całą dobę, sprawdzanie dokumentów i procedura przekroczenia granicy zostały maksymalnie uproszczone.

W ostatnich dniach, od chwili agresji Rosji na Ukrainę, częstym obrazkiem są mężczyźni odwożący do granicy swoje rodziny. Ze względu na ogłoszoną przez władze powszechną mobilizację, mężczyźni w wieku 18-60 nie mogą opuszczać kraju. "W związku z agresją militarną Federacji Rosyjskiej na Ukrainę oraz w celu zapewnienia obrony państwa, utrzymania gotowości bojowej i mobilizacyjnej Sił Zbrojnych Ukrainy i innych formacji wojskowych" – głosi dekret wydany przez prezydenta Wołodymyra Zełenskiego.

SG: Od wybuchu wojny do Polski wjechało ponad 430 tys. osób

– Od wybuchu wojny na Ukrainie do Polski wjechało już 431,7 tys. osób – przekazała PAP rzeczniczka SG por. Anna Michalska. Dodała, że we wtorek do godz. 18 funkcjonariusze Straży Granicznej na przejściach granicznych z Ukrainą odprawili 76,7 tys. osób.

– Dostosowaliśmy procedury do liczby osób ewakuowanych. Sprawdzamy ich tożsamość w bazach danych, weryfikujemy. Wszystkie osoby są wpuszczane. W większości osoby przekraczające granicę mają dokumenty, nawet ci niebędący obywatelami Ukrainy. Jeżeli nie mają, to jest prowadzona tzw. pogłębiona weryfikacja. Te osoby są zabierane z przejść granicznych do placówek SG, żeby nie blokować ruchu. Potwierdzana jest ich tożsamość, również w porozumieniu z konsulatami – poinformowała.

