Ukraina apeluje do wszystkich Żydów. Jest odpowiedź z Izraela

We wtorek rosyjskie pociski uderzyły w Babi Jar pod Kijowem, gdzie podczas Holokaustu zamordowano dziesiątki tysięcy Żydów.

"Do świata: jaki cel ma powtarzanie od 80 lat «nigdy więcej», jeżeli świat milczy, gdy bomba spada na to samo miejsce, Babi Jar? Co najmniej pięć osób zginęło. Historia się powtarza" – napisał na Twitterze prezydent Ukrainy Wołodymyr Załenski.

– Teraz zwracam się do wszystkich Żydów na świecie: nie widzicie, co się dzieje? To bardzo ważne, aby teraz miliony Żydów na całym świecie nie milczały. Nazizm rodzi się w ciszy. Dlatego krzyczcie o mordowaniu cywilów. Krzyczcie o mordowaniu Ukraińców – powiedział Zełenski, cytowany w środę przez agencję Interfax-Ukraina.

Lapid i Szaranski odpowiadają

Na apel ukraińskiego prezydenta zareagował szef MSZ Izraela. Jari Lapid potępił atak na miejsce pamięci w Babim Jarze, ale nie wspomniał o Rosji. Poinstruował też izraelskiego ambasadora na Ukrainie Michaela Brodskiego, aby zaoferował pomoc w naprawie tego miejsca – informuje "Jerusalem Post".

Na działania Rosjan dużo ostrzej zareagował Natan Szaranski, były szef Agencji Żydowskiej. – Dążenie Putina do zniekształcenia i manipulowania Holokaustem w celu usprawiedliwienia nielegalnej inwazji na suwerenne demokratyczne państwo jest całkowicie odrażające – powiedział. To symboliczne, że zaczyna atakować Kijów, bombardując Babi Jar, miejsce największej z nazistowskich masakr – dodał.

Masakra w Babim Jarze

W wrześniu 1941 r. Niemcy w ciągu dwóch dni zabili w Babim Jarze prawie 34 tys. Żydów. Według różnych źródeł ogólna liczba rozstrzelanych tam ludzi w latach 1941-1943 waha się od 100 do 150 tys. Po pierwszych masowych egzekucjach na terenie Babiego Jaru zaczął funkcjonować niemiecki obóz koncentracyjny. Do 1943 r., kiedy do Kijowa wkroczyła Armia Czerwona, w obozie zamordowano około 30 tys. osób.

