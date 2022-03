Szef MON Ukrainy: Otrzymaliśmy tureckie drony. Są już w akcji

Rosyjska inwazja na Ukrainę rozpoczęła się w ubiegły czwartek od ataku z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa. Prezydent Władimir Putin wysłał wojska w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

"Rosjanie mają kryminalną taktykę"

Ukraiński szef MON Ołeksij Reznikow poinformował w środę, że obrona kraju trwa już 147 godzin. "Rosyjscy najeźdźcy starają się jakoś utrzymać zdolność bojową swoich jednostek, ale jest coraz gorzej" – napisał na Facebooku.

"Totalne kłamstwa rosyjskiej propagandy są szokujące. Wróg bał się bezpośredniego kontaktu z ukraińskimi obrońcami i przeszedł na kryminalną taktykę zdalnego ostrzału spokojnych miast" – dodał.



Reznikow podkreślił, że ataki powietrzne i rakietowe z terytorium Rosji i Białorusi na budynki mieszkalne i szkoły, ostrzał szpitali położniczych z wieloma systemami rakietowymi to "tchórzliwe zachowanie tych, którzy nie mają honoru". "To nie są żołnierze. To terroryści, przedstawiciele państwa terrorystycznego. To piętno pozostanie na długo" – stwierdził.

"Atakując kobiety i dzieci naszych żołnierzy, Kreml nie osiągnie rezultatu, do którego dąży" – oświadczył minister, dodając, że "wiele naszych miast i wsi cierpi z powodu rosyjskiego terroru".

Pomoc wojskowa dla Ukrainy

Reznikow poinformował, że 1 marca odbył długą rozmowę z sekretarzem obrony USA Lloydem Austinem i że doświadczeni oficerowie armii amerykańskiej mieli być zachwyceni profesjonalizmem i odpornością Ukraińców.

Dodał, że do Kijowa dociera pomoc wojskowa z zagranicy, a liczba krajów, które chcą wesprzeć Ukrainę, rośnie. Według Reznikowa, Kijów otrzymał już tureckie drony Bayraktar i czeka na dostawy rakiet przeciwpancernych Stinger i Javelin.

Ukraińcy twierdzą, że dzięki dronom Bayraktar udało im się zlikwidować dotąd 180 rosyjskich pojazdów wojskowych.