Obwód doniecki. Ukraińskie wojska przeszły do ofensywy

Ukraińskie wojska przeszły do ofensywy w obwodzie doniecki. Do ataku przeszli żołnierze ukraińskiej 95. Samodzielnej Brygady Desantowo-Szturmowej. Ukraińcy zajęli część miasta Gorłówka. Do tej pory władzę nad miastem sprawoała samozwańczej Doniecka Republika Ludowa.

– Jedna z naszych brygad przesunęła się na przedmieścia Gorłówki. Teraz jest tam okopana. Być może rozwinie ofensywę. Po raz pierwszy od siedmiu dni wojny nasze wojska przeszły do ofensywy na jednym z kierunków – przekazał Arestowycz.

Gorłówka od 2014 r. była pod kontrolą separatystów. Było to zarazem najdalej na północ wysunięta część samozwańczej republiki.

Wkrótce więcej informacji