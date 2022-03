Premier Ukrainy: Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy Polaków

Trwa wojna ukraińsko-rosyjska. Od pierwszych godzin inwazji Federacji Rosyjskiej na terytorium państwowe swojego zachodniego sąsiada liczne grupy Ukraińców zaczęły opuszczać swój kraj w poszukiwaniu bezpieczeństwa. Najwięcej uchodźców przyjęła do tej pory Polska.

Straż Graniczna przekazała za pośrednictwem konta w portalu społecznościowym Twitter, że w ostatni wtorek, 1 marca do Polski wjechało z Ukrainy 98 tys. osób. W porównaniem z dniem wcześniejszym oznacza to delikatny spadek.

Od czwartku, 24 lutego, czyli początku rosyjskiej agresji na państwo ukraińskie, funkcjonariusze SG odprawili na przejściach przygranicznych ponad 453 tys. osób uciekających z objętej wojną Ukrainy.

Polska udziela Ukrainie również wsparcie politycznie wspierając jej dążenia do członkostwa w Unii Europejskiej jak i mobilizuje kraje wspólnoty do udzielenia konkretnej pomocy Ukrainie. Należy też do grona państw, które dostarczają Kijowowi broń oraz amunicję.

Ukraina dziękuje Polsce

Wysiłki państwa polskiego są dostrzegane i doceniane przez władze Ukrainy. Premier Szmyhal podziękował w środę prezydentowi Andrzejowi Dudzie za zaangażowanie.

"Ukraińcy nigdy nie zapomną pomocy Polaków, a także przywództwa, inicjatywy i osobistego udziału Andrzeja Dudy we wsparciu Ukrainy i jej narodu. Panie Prezydencie, ogromna wdzięczność od nas wszystkich! " – napisał na Twitterze Shmyhal.

twitter

Szef ukraińskiego rządu docenił również starania premiera Mateusza Morawieckiego o udzielenie przez UE konkretnego wsparcia finansowego Ukrainy.

"Polski premier Mateusz Morawiecki zaproponował pakiet inwestycyjny UE o wartości 100 miliardów euro na odbudowę infrastruktury Ukrainy. Przyjazny czyn, który pozostawi ślad w historii. Ukraińcy znają i doceniają Państwa wsparcie! Dziękujemy!" – czytamy.

twitterCzytaj też:

Ukraina: Od początku wojny Rosjanie zabili ponad 2000 cywilówCzytaj też:

"Osądźmy Putina!". Ordo Iuris gromadzi dowody rosyjskich zbrodni