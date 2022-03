W czwartek Gruzja złoży wniosek o członkostwo w Unii Europejskiej

– W 2024 r., jak przewidziano w programie wyborczym Gruzińskie Marzenie, mocna aplikacja, poparta nowymi reformami, miałaby wiele zalet w porównaniu z pospieszną aplikacją. Jednak biorąc pod uwagę ogólny kontekst polityczny i nową rzeczywistość, po konsultacjach Gruzińskie Marzenie podjęło polityczną decyzję o natychmiastowym złożeniu wniosku o członkostwo w Unii Europejskiej – poinformował Kobachidze na briefingu prasowym.

– Wzywamy struktury UE do rozpatrzenia naszego wniosku w trybie przyspieszonym i podjęcia decyzji o przyznaniu Gruzji statusu kandydata do UE – dodał.

Jak poinformowała gruzińska telewizja, rząd już przygotowuje wniosek o status kandydata do UE, który jutro zostanie oficjalnie złożony w Brukseli.

– Naszym marzeniem i celem politycznym jest, aby Gruzja stała się silnym gospodarczo i bezpiecznym krajem europejskim. Każdy krok naszego rządu służy temu celowi, łącznie z naszą dzisiejszą decyzją – skwitował Irakli Kobachidze.

Ukraina na drodze do członkostwa w Unii Europejskiej

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podpisał wniosek w sprawie członkostwa Ukrainy w Unii Europejskiej. Wcześniej Zełenski zwrócił się do UE o natychmiastowe włączenie jego kraju do Wspólnoty. W swoim oświadczeniu poprosił przywódców Unii Europejskiej o jak najszybsze uruchomienie specjalnej procedury nadania statusu państwa członkowskiego.

We wtorek Parlament Europejski przegłosował przyjęcie ukraińskiego wniosku. Otwiera to Ukrainie drogę go akcesji do UE. Wcześniej tego samego dnia ukraiński przywódca zwrócił się z przejmującym apelem do unijnych polityków o pomoc dla walczącej z rosyjskim najeźdźcą Ukrainy.

