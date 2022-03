Oligarcha przewiduje ogromny kryzys w Rosji. "Efekty w ciągu trzech tygodni"

Rozumiem to lepiej niż inni. Kiedy wam mówią: opuszczą żelazną kurtynę czy nie? Ona już została opuszczona. Kryzys czeka kraj co najmniej przez trzy lata, bardzo ciężki. Pomnóżcie kryzys z 1998 roku razy trzy – powiedział Deripaska podczas Forum Ekonomicznego w Krasjonarsku.

– Konieczne będzie ponowne podniesienie tej kurtyny. Pierwszym krokiem jest pokój. Drugim krokiem jest uczciwe omówienie tego, gdzie mieszkamy, jak żyjemy, w jakich warunkach, kto czym dowodzi, jakie ryzyko to niesie – mówił oligarcha, którego cytuje agencja Interfax-Ukraina.

Deripaska opowiedział się przeciwko "presji finansowej dla ludności" dodając, że efekty zachodnich sankcji nałożonych na rosyjskie banki państwowe będą widoczne w ciągu trzech tygodni.

54-letni Derpiaska jest przewodniczącym rady nadzorczej oraz właścicielem 66 proc. akcji koncernu Rusal – drugiej co do wielkości spółki aluminiowej na świecie. "Forbes" szacuje majątek Rosjanina na 3 mld dolarów. Deripaska wzbogacił się na państwowych aktywach, które zostały sprywatyzowane po rozpadzie Związku Radzieckiego.



Oligarchowie pod lupą Zachodu

Rosyjscy oligarchowie są na celowniku zachodnich rządów od momentu wprowadzenia sankcji za agresję Putina na Ukrainę. Wojna trwa już ponad tydzień i według władz w Kijowie pochłonęła życie ponad 2 tys. cywilów.

W czwartek francuskie władze przejęły luksusowy jacht należący do Igora Sieczina, szefa rosyjskiego giganta naftowego Rosnieft. Jak podało w czwartek CNN, jacht o nazwie "Amore Vero" – co po włosku oznacza "Prawdziwa Miłość" – przybył do śródziemnomorskiego portu La Ciotat na południu Francji 3 stycznia. Miał go opuścić 1 kwietnia.

Reuters podał, że niemieckie władze zajęły luksusowy jacht o wartości prawie 600 mln dolarów, należący do rosyjskiego miliardera Aliszera Usmanowa, który został objęty sankcjami Unii Europejskiej. Jacht "Dilbar" stacjonował w porcie w Hamburgu. Jednostka ma ponad 500 metrów długości i 25-metrowy basen na pokładzie – informuje "Forbes".



Czytaj też:

Ławrow składa kondolencje rodzinom zabitych na UkrainieCzytaj też:

Wiceszef rosyjskiego MSZ stawia warunek Stanom Zjednoczonym. "Dno"