Zełenski do Dudy: Rosjanie nas nie złamią. Skończą jak naziści

Ofensywa, która wyszła z terytorium Białorusi, kieruje się na Kijów. Rosjanie skierowali w ten rejon znaczne siły i próbują za wszelką cenę zdobyć stolicę Ukrainy. Oprócz samego prezydenta Zełenskiego w oblężonym mieście znajdują się również bracia Kliczko, którzy zagrzewają rodaków do walki z najeźdźcą.

Zełenski: Rosjanie skończą jak naziści

Prezydent Ukrainy odbył rozmowę z Andrzejem Dudą, którego poinformował, że nie ma zamiaru poddawać miasta i będzie go bronił nawet, jeżeli Rosjanom uda się otoczyć i odciąć stolicę.

– Nie poddamy się, nawet jeśli Rosjanie otoczą miasto. Jeśli rozpoczną blokadę Kijowa, skończą jak naziści oblegający Leningrad w czasie II Wojny Światowej. Nie złamią nas i odejdą w niesławie jako zbrodniarze – przekazał Zełenski w rozmowie z polskim prezydentem.

Rosjanie przejęli elektrownię atomową w Enerhodarze

Przez całą noc trwały walki między Rosjanami i Ukraińcami o kontrolę nad największą elektrownią atomową w Europie.

– Teren elektrowni jądrowej w Zaporożu zajęty przez rosyjskie siły zbrojne – podał w piątek rano ukraiński Państwowy Inspektorat Regulacji Nuklearnych.

W odpowiedzi na atak Rosjan ukraiński minister energetyki Herman Hałuszczenko ogłosił, że domaga się interwencji NATO. "Domagamy się nie tylko profesjonalnej oceny tego zdarzenia, ale także prawdziwej interwencji NATO i krajów, które posiadają broń jądrową" - napisał w piątek Hałuszczenko na Facebooku.

– Ostrzegamy wszystkich, że żaden inny kraj poza Rosją nigdy nie strzelał do elektrowni jądrowych. To pierwszy raz w naszej historii, pierwszy raz w historii ludzkości. To państwo terrorystyczne ucieka się teraz do terroru nuklearnego – mówił z kolei Wołodymyr Zełenski w opublikowanym nagraniu.

