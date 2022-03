Czarne chmury nad Cieśniną Tajwańską

Piotr Włoczyk: Czy Tajwańczycy boją się, że Pekin wykorzysta agresję Rosji na Ukrainę i sięgnie po pański kraj? Wielu ekspertów ostrzegało, że to może być skoordynowana akcja, by wykorzystać rozproszenie uwagi USA.

Dr Si-Fu Ou: Tajwańczycy bardzo sympatyzują z Ukraińcami, bo jesteśmy w podobnej sytuacji. I my, i oni to jak Dawid naprzeciw Goliata. Z tym że nasz Goliat jest jeszcze większy od ich wroga. Obaj nasi przeciwnicy marzą o tym, by narzucić nam swoją hegemonię, by nas zniewolić. Dziś wiele osób na Tajwanie głośno mówi, że to, co obecnie zagraża Ukrainie, jutro może spotkać naszą wyspę. Jeżeli jednak z bliska przyjrzymy się sytuacji obu państw, to widać tu olbrzymią różnicę.