USA rozmieszczą dodatkowych żołnierzy w Europie

Amerykański sekretarz obrony polecił rozmieścić dodatkowe oddziały oraz sprzęt wojskowy w różnych częściach Europy. Powodem zwiększenia obecności wojsk Stanów Zjednoczonych na Starym Kontynencie jest wola amerykańskiej administracji okazania wsparcia dla sojuszników USA z NATO w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę.

Więcej wojsk w Europie

W ramach nowego rozmieszczenia wojsk Departament Obrony USA wyśle do Europy łącznie 500 żołnierzy. Decyzja Austina obejmuje także wysłanie do Grecji samolotu KC-135 przeznaczonego do tankowania w powietrzu. Źródło CNN, na które powołuje się stacja, nie było jednak w stanie przekazać dalszych informacji o innych samolotach, które miałyby zostać wysłane do państw europejskich.

W Polsce i Rumunii zostanie rozmieszczone centrum operacyjne wsparcia lotniczego, a do Niemiec wysłana zostanie firma kontrolna i serwisowa – ustaliło CNN.

– Od początku twierdziliśmy, że nie wykluczamy wysłanie dodatkowych sił [do Europy - przyp. red.], a te jednostki będą bardzo dużym wsparciem sił, które już znajdują się w Europie – powiedział amerykański urzędnik w rozmowie ze stacją.

Obecnie Stany Zjednoczone mają w Europie około 100 tys. żołnierzy, którzy przebywają tam na stałe lub rotacyjnie.

Decyzja o wysłaniu nowych oddziałów i sprzętu wojskowego była "oparta na rozmowach, które sekretarz Austin przeprowadził z generałem Woltersem”, który jest dowódcą amerykańskiego kontyngentu w Europie.

– Dodatkowi żołnierze będą przydatni dla sił, które już są w Europie – powiedział urzędnik w rozmowie z CNN.

Więcej sprzętu

Jak informuje CNN, USA mogą dostarczyć systemy obrony powietrznej swoim sojusznikom z NATO w Europie Wschodniej.

Amerykański urzędnik, który zastrzegł sobie anonimowości, powiedział CNN, że "Stany Zjednoczone rozważają szereg możliwości", w tym dostarczenie systemów obrony powietrznej krajom członkowskim wschodniej flanki Sojuszu Północnoatlantyckiego.

Czytaj też:

"Jest niewielki postęp". Zakończyła się trzecia runda negocjacji ukraińsko-rosyjskichCzytaj też:

"To moralny egzamin". Mocny apel Morawieckiego do "sumienia Europy"Czytaj też:

USA rozważają dostarczenie systemów obrony powietrznej krajom wschodniej flanki NATO