Rosyjskie media publikują oświadczenie Wiktora Janukowycza

"Po prezydencku i może nawet trochę po ojcowsku chcę zwrócić się do Wołodymyra Zełenskiego. Ja rozumiem, że ma pan wielu «doradców», ale osobiście jest pan zobowiązany za wszelką cenę wstrzymać rozlew krwi i osiągnąć porozumienie pokojowe" – napisał Janukowycz w oświadczeniu opublikowanym przez rosyjską agencję RIA Novosti, którego fragmenty cytuje Biełsat TV.

Na początku marca "Ukraińska Prawda" podała, że Janukowycz przebywa w białoruskim Mińsku, a Kreml przygotowuje go do operacji specjalnej. Według ukraińskiego wywiadu, jeden ze scenariuszy zakłada ogłoszenie go prezydentem Ukrainy.

Kim jest Wiktor Janukowycz?

Wiktor Janukowycz był prezydentem Ukrainy w latach 2010-2014. Został odsunięty od władzy decyzją Rady Najwyższej, która nastąpiła po Euromajdanie – trzymiesięcznej fali manifestacji i starć zbrojnych. Janukowycz jest poszukiwany przez ukraińskie organy ścigania za zdradę stanu. W 2019 r. został skazany zaocznie na karę 13 lat pozbawienia wolności.

W 2014 r. podczas walk na Majdanie zginęło ponad 100 osób. Protesty wybuchły po tym, jak Janukowycz odmówił podpisania umowy stowarzyszeniowej Ukrainy z Unią Europejską. Kilka miesięcy później Rosja anektowała Krym i doprowadziła do wybuchu konfliktu w Donbasie.

Janukowycza zastąpił w fotelu prezydenta Ukrainy Petro Poroszenko, oligarcha i właściciel przedsiębiorstwa cukierniczego Roshen.

Ukraina broni się przed Rosją 13. dzień

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa, rozpoczynając największy konflikt w Europie od czasów zakończenia II wojny światowej.

Według ukraińskiego Sztabu Generalnego, Rosjanie stracili od początku wojny ponad 12 tys. żołnierzy, prawie 300 czołgów i 1000 wozów bojowych oraz 117 systemów artyleryjskich. Zdaniem Moskwy, na Ukrainie zginęło prawie 500 rosyjskich żołnierzy, a ponad 1600 zostało rannych.

W ciągu prawie dwóch tygodni walk zginęło według ONZ ponad 400 cywilów, w tym 23 dzieci. Z Ukrainy uciekło przed wojną 1,7 mln ludzi, z czego większość do Polski.

