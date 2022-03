Biden ogłosił embargo na import rosyjskiej ropy do USA

We wtorek amerykański przywódca wystąpił na specjalnej konferencji prasowej w Waszyngtonie w sprawie kolejnych sankcji nałożonych przez Stany Zjednoczone na Rosję.

– Zakazujemy wszelkiego eksportu rosyjskiego gazu i ropy. Surowce nie będą już przyjmowane w amerykańskich portach. Ma to być kolejna blokada dla wojennej maszyny Putina – powiedział polityk.

Wcześniej doniesienia w tej sprawie podawała telewizja CNN.

Decyzja Bidena ws. zakazu

W ostatni poniedziałek projekt ustawy nakładającej embargo przygotował Kongres, ale amerykańska administracja może nałożyć zakaz bez specjalnej ustawy.

– Wprowadzając zakaz, jesteśmy światowi, że wiele krajów NATO nie będzie w stanie się do nas przyłączyć. Stany Zjednoczone produkują znacznie więcej ropy krajowo niż wszystkie kraje Europy wspólnie. Jesteśmy eksporterem ropy. Natomiast jesteśmy również w stanie stworzyć strategię uniezależnienia się od ropy. Myślimy, jak to zrobić – argumentował swoją decyzję Joe Biden.

– Jesteśmy zjednoczeni w naszych wysiłkach, aby kontynuować presję na Putina i jego machinę wojenną. (…) Mówiłem na samym początku, że obrona wolności będzie kosztować również nas, Amerykanów. Mam nadzieję, że wszyscy obywatele USA to rozumieją. Zarówno Demokraci, jak i Republikanie są co do tego zgodni – stwierdził prezydent Stanów Zjednoczonych.

Wiceprezydent USA w Polsce

Joe Biden zapewnił o wsparciu Amerykanów dla Ukraińców. Jak oznajmił, jest w stałym kontakcie z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. – Koncentrujemy się wraz z partnerami z NATO na inwazji Putina – mówił

Amerykański przywódca potwierdził również informację, iż "pod koniec tygodnia" z wizytą do Polski i Rumunii uda się wiceprezydent USA Kamala Harris.

Wizyta ma zademonstrować siłę i jedność NATO oraz wsparcie USA dla sojuszników wschodniej flanki NATO w obliczu rosyjskiej agresji.

Kongresmen: W Ameryce jesteśmy przekonani, że Rosja ostatecznie nie wygra

Szef NATO: Stoimy wobec krytycznej chwili