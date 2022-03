Ilu rosyjskich żołnierzy zginęło na Ukrainie? Amerykanie podali dane

24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin ogłosił początek inwazji na Ukrainę. Od dwóch tygodni rosyjskie wojska ostrzeliwują i niszczą kluczową infrastrukturę, masowo uderzając w dzielnice mieszkalne ukraińskich miast i wsi przy użyciu artylerii, rakiet i pocisków balistycznych. Codziennie giną cywile, w tym dzieci.

Ilu żołnierzy straciła Rosja? Dane USA różnią się od ukraińskich

Według amerykańskiego urzędnika, który zastrzegł sobie anonimowość, od czasu inwazji na Ukrainę Rosja straciła 5-6 tys. żołnierzy – informuje CNN. Urzędnik zastrzegł, że dokładne oszacowanie strat poniesionych w walce jest niezwykle trudne.

Szef Wojskowej Agencji Wywiadowczej (DIA) gen. Scott Berrier powiedział we wtorek Komisji Wywiadu Izby Reprezentantów, że na Ukrainie zginęło od 2 do 4 tys. rosyjskich żołnierzy. Podkreślił, że liczba rannych może być trzykrotnie wyższa.

Dane na temat rosyjskich żołnierzy zabitych na Ukrainie podawane przez Amerykanów są dużo niższe niż przedstawia to strona ukraińska. Według władz w Kijowie, Rosjanie stracili już ponad 12 tys. żołnierzy.

Moskwa dotychczas tylko raz przyznała, że rosyjscy żołnierze giną na Ukrainie. 2 marca rosyjskie MON podało, że śmierć poniosło prawie 500 żołnierzy, a ponad 1600 zostało rannych.

Wojna z Rosją. Ukraina broni się 15. dzień

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego z trzech kierunków – od północy (z terytorium Białorusi), wschodu i południa. Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Jak przypomina CNN, w przededniu ofensywy niektórzy amerykańscy urzędnicy przewidywali, że Kijów upadnie w ciągu 48-72 godzin od rozpoczęcia działań wojennych. Tymczasem ukraińska stolica cały czas nie została zdobyta. Co więcej, od początku inwazji Rosjanie nie zajęli żadnego znaczącego miasta na Ukrainie.

"Gdyby, jak przekonywał Putin, Ukraina nie była prawdziwym krajem, do tej pory z pewnością by upadła. Ale nawet mając 150 tys. żołnierzy w jej granicach, według szacunków USA, Rosjanie kontrolują co najwyżej około 10 proc. terytorium Ukrainy" – informuje CNN.

Czytaj też:

Zełenski zgłasza gotowość do ustępstw. Pod jednym warunkiemCzytaj też:

Cichocki: Rosja jest spychana w zasadzie do epoki kamienia łupanego