Mechanizm warunkowości będzie uruchomiony. Są wyniki głosowania PE

W środę w Parlamencie Europejskim odbyło się głosowanie nad rezolucją w sprawie tzw. mechanizmu warunkowości w budżecie UE. Autorami projektu są grupy EPL, S&D, Odnowić Europę, Zieloni i Lewica.

Mechanizm zakłada zamrażanie funduszy unijnych dla krajów, które zdaniem Komisji Europejskiej łamią praworządność. Autorzy projektu wzywają KE do szybkiego uruchomienia tego mechanizmu. Jeżeli się tak stanie, nowe zasady uderzą w Polskę.

Wyniki ogłoszono w czwartek rano. Dokument został przyjęty.

Jak głosowano?

Wcześniej Bogdan Rzońca przekazał, że europosłowie Prawa i Sprawiedliwości zagłosowali przeciw rezolucji. O tym, by wstrzymać się od głosu – według Andrzeja Halickiego – zdecydowali europosłowie PO. Poparcie dla dokumentu wyrazili posłowie Lewicy, o czym poinformował Robert Biedroń.

– Nie zgadzamy się z treścią rezolucji. Głosowanie, ze względu na sytuację międzynarodową, wojnę na Ukrainie i poświęcenie obywateli krajów graniczących z Ukrainą na rzecz pomocy uchodźcom wojennym, w ogóle nie powinno się odbyć. Polska w krótkim czasie przyjęła największą liczbę uchodźców z Ukrainy i nadal ponosi ogromne koszty pomocy Ukraińcom – tłumaczył europoseł Bogdan Rzońca.

– Mieliśmy spotkanie delegacji i ustaliliśmy, że to jest czas wojny i to nie jest moment na takie rezolucje. Po drugie, rezolucja ma charakter opinii, ale nie odnosi się do wytycznych, które zostały przyjęte przez KE w zeszłym tygodniu w środę – komentował z kolei europoseł Andrzej Halicki, odnosząc się do decyzji o wstrzymaniu się od głosu.

– Przestrzeganie prawa, między innymi prawa do niezawisłego sądu, na który nie mają wpływu politycy, to podstawowa wolność, to podstawa równych szans. To podstawa wartości, za które dziś giną żołnierze ukraińscy – stwierdził Robert Biedroń.

Wyniki imienne

Za odrzuceniem rezolucji głosowali europosłowie: Adam Bielan, Joachim Brudziński, Ryszard Czarnecki, Patryk Jaki, Adam Jarubas, Krzysztof Jurgiel, Karol Karski, Beata Kempa, Izabela Kloc, Joanna Kopcińska, Zdzisław Krasnodębski, Elżbieta Kruk, Zbigniew Kuźmiuk, Ryszard Legutko, Beata Mazurek, Andżelika Możdżanowska, Tomasz Poręba, Elżbieta Rafalska, Bogdan Rzońca, Jacek Saryusz-Wolski, Beata Szydło, Dominik Tarczyński, Grzegorz Tobiszowski, Witold Waszczykowski, Jadwiga Wiśniewska, Anna Zalewska, Kosma Złotowski.

Od głosu wstrzymali się Bartosz Arłukowicz, Jarosław Duda, Tomasz Frankowski, Andrzej Halicki, Ewa Kopacz, Janusz Lewandowski, Elżbieta Łukacijewska, Janina Ochojska, Jan Olbrycht, Radosław Sikorski.

Reszta europosłów opowiedziała się za przyjęciem uderzającej w Polskę rezolucji: Magdalena Adamowicz, Waldemar Buda, Jerzy Buzek, Jarosław Kalinowski, Marek Belka, Robert Biedroń, Włodzimierz Cimoszewicz, Leszek Miller.

