Rosyjski pilot o wojnie na Ukrainie: To zbrodnia, powinniśmy ją przerwać

Na Twitterze serwisu NEXTA pojawiło się nagranie z pokładu samolotu rosyjskich tanich linii lotniczych "Pobeda". Na krótkim filmie widać jak kapitan maszyny zwraca się do pasażerów, komentując sytuację na Ukrainie.

"To zbrodnia"

Mężczyzna zwraca się do osób na pokładzie po rosyjsku i po angielsku. Na początku kapitan zaznacza, że wypowiada się "w imieniu swoim, a nie linii lotniczych" i określa wojnę na Ukrainie jako "zbrodnię".

twitter

– Nie powinniśmy kontynuować tej wojny, powinniśmy natychmiast ją przerwać – stwierdza i dodaje: "Nie potrzebujemy tego w Rosji".

Kolejny dzień walk

Piątek 11 marca, to szesnasty dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Od ponad dwóch tygodni rosyjskie wojska ostrzeliwują i niszczą kluczową infrastrukturę, masowo uderzając w dzielnice mieszkalne ukraińskich miast i wsi przy użyciu artylerii, rakiet i pocisków balistycznych. Codziennie giną cywile, w tym dzieci.

W czwartek do agresora zwrócił się prezydent Ukrainy. – Czernihów, Sumy, Ochtyrka, Żytomierz, Izium, Mariupol – odbudujemy wszystkie miasta, do których przyszło zło, po inwazji Rosjan nie będzie nawet śladu, zaangażujemy do tego najlepszych architektów – zapewnił Wołodymyr Zełenski. – Zbrodnie wojenne są niemożliwe bez tuszowania ich przez propagandę. Chcę wam powiedzieć jedno: odpowiecie za to tak samo, jak ci, którzy zrzucają bomby na ludność cywilną – mówił Zełenski wytykając rosyjskim mediom kłamliwe twierdzenia.

W piątek rosyjskie wojsko ostrzelało szpital psychiatryczny niedaleko miasta Izium w obwodzie charkowskim. Szef administracji obwodowej Ołeh Syniehubow poinformował, że w szpitalu znajdowało się 330 osób, z czego 73 zostały już ewakuowane. 10 osób porusza się na wózkach inwalidzkich. "To jest zbrodnia przeciwko cywilom, ludobójstwo narodu ukraińskiego!" - napisał Syniehubow na Facebooku.

Czytaj też:

Rosjanie porwali mera Melitopola. Opublikowano nagranieCzytaj też:

Ukraiński MON: Rosja planuje atak terrorystyczny w Czarnobylu