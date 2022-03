"Prawdopodobnie nastąpi próba okrążenia miasta". Nowe ustalenia brytyjskiego wywiadu

Zgodnie z danymi opracowanymi przez brytyjski wywiad, w tej chwili większość rosyjskich sił lądowych znajduje się około 25 kilometrów od centrum Kijowa. Jednocześnie główne ukraińskie miasta nadal pozostają okrążone przez rosyjskie oddziały.

Trudna sytuacja Kijowa

"Duża liczba rosyjskich oddziałów kontynuuje walki na północny-zachód od Kijowa. Rosyjskie wojska znajdują się obecnie około 25 kilometrów od centrum miasta" – stwierdza brytyjski resort obrony we wpisie w mediach społecznościowych. "Liczna kolumna wojsk rosyjskich rozproszyła się na północ od Kijowa. Jej żołnierze prawdopodobnie wesprą inne oddziały w próbie okrążenia miasta" – dodano.

"Jednakże może to być również próba zmniejszenia przez Rosję jej podatności na ukraińskie kontrataki, które odbiły się na siłach rosyjskich" – czytamy także we wpisie brytyjskiego MON.

Ministerstwo dodało, że pozostałe kluczowe miasta kraju: Charków, Czernihów, Sumy i Mariupol pozostają okrążone przez siły rosyjskie.

Rosyjskie zbrodnie wojenne

Ukraińskie władze donoszą, że rosyjskie wojska ostrzelały regionalny szpital onkologiczny w Mikołajowie na południu Ukrainy. Informację przekazał na Facebooku szef tamtejszego Regionalnego Urzędu Zdrowia Maksym Beznosenko.

"Tylko gad może zaatakować słabszych. Ci słabi to nasi pacjenci. Właśnie teraz te potwory ostrzelały szpital onkologiczny. Szpital, który zapewnia opiekę chorym na raka z całego obwodu Mikołajowskiego” – napisał w poście z 11 marca.

"Jeśli nienawiść do wroga jednoczy – jesteśmy już najbardziej zjednoczonym narodem na świecie. Jeśli Rosja postrzega chorych na raka jako równego przeciwnika, który jest zagrożeniem – to nie jest tylko chora, ona już jest w agonii. I to jest jedyna rzecz, która może nas w takich okolicznościach pocieszyć” – dodał.

Według Beznosenki ostrzał nie spowodował znaczących szkód. "Wciąż pracujemy” – napisał.

