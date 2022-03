Ukraina: Nowe dane dot. strat armii rosyjskiej

Sobota to siedemnasty dzień wojny na Ukrainie. Według doniesień dziennikarzy amerykańskiej telewizji CNN, siły Federacji Rosyjskiej wciąż zbliżają się do Kijowa. W mieście stołecznym miało dojść do eksplozji. "Wokół stolicy Ukrainy, Kijowa, trwa rosyjskie natarcie od północnej granicy miasta, od rejonu wsi Zazymia i od rejonu Wiszenki na południu. Ofensywa odniosła częściowe sukcesy" – poinformował ukraiński sztab generalny.

Straty bojowe Rosjan

Ukraińskie dowództwo przekazało najnowszy raport w sprawie całkowitych strat bojowych armii rosyjskiej od 24 lutego, czyli inwazji wojsk Rosji na Ukrainę, do 12 marca. Wynika z nich, że w przybliżonych liczbach Rosjanie stracili do tej pory w walkach 12 tys. żołnierzy.

Wśród strat sprzętowych wymieniono z kolei: 362 czołgi, 1 205 bojowych maszyn pancernych, 135 jednostek systemów artyleryjskich, 62 jednostki MLRS (wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet), 33 sztuki środków obrony przeciwlotniczej, 58 samolotów, 83 śmigłowce, 585 sztuk sprzętu motoryzacyjnego, 3 statki/łodzie oraz 60 zbiorników paliw.

Raport przekazano za pomocą platformy społecznościowej Facebook. Jak zaznaczono, "wyliczenie komplikuje wysoka intensywność walki". Dane mają być aktualizowane.

Aresztowano mera Melitopola

Kilkaset osób protestowało przed ratuszem w położonym na południu Ukrainy mieście Melitopol po aresztowaniu burmistrza Iwana Fiodorowa przez siły rosyjskie.

Rosjanie zajęli miejscowość w ciągu kilku dni od rozpoczęcia inwazji na ukraińskie terytorium państwowe.

Ostatnie manifestacje wybuchły po tym, jak w piątek w Internecie pojawił się film, na którym widziano, jak uzbrojeni rosyjscy żołnierze wyprowadzają z budynku magistratu zatrzymanego Federowa. Niedługo później wspierany przez Rosję prokurator okręgowy w Ługańsku stwierdził, że burmistrz dopuścił się przestępstw terrorystycznych i jest objęty śledztwem.

