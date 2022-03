Macron i Scholz rozmawiali z Putinem

Przywódcy Francji i Niemiec przeprowadzili kolejną rundę rozmów telefonicznych z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Politycy rozmawiali już w czwartek, kiedy prezydent Emmanuel Macron i kanclerz Olaf Scholz zażądali natychmiastowego zawieszenia broni przez Rosję.

Moskwa odrzuciła te apele.

Prezydent Macron od początku wojny na Ukrainie podkreśla potrzebę utrzymania otwartych kanałów komunikacji z Rosją i przeprowadził dziewięć rozmów telefonicznych z przywódcą Kremla.

Na razie brak szczegółów rozmów polityków.

Wojna na Ukrainie

Sobota to siedemnasty dzień wojny na Ukrainie. Według doniesień dziennikarzy amerykańskiej telewizji CNN, siły Federacji Rosyjskiej wciąż zbliżają się do Kijowa. W mieście stołecznym miało dojść do eksplozji. "Wokół stolicy Ukrainy, Kijowa, trwa rosyjskie natarcie od północnej granicy miasta, od rejonu wsi Zazymia i od rejonu Wiszenki na południu. Ofensywa odniosła częściowe sukcesy" – poinformował ukraiński sztab generalny.

Ukraińskie dowództwo przekazało najnowszy raport w sprawie całkowitych strat bojowych armii rosyjskiej od 24 lutego, czyli inwazji wojsk Rosji na Ukrainę, do 12 marca. Wynika z nich, że w przybliżonych liczbach Rosjanie stracili do tej pory w walkach 12 tys. żołnierzy.

Wśród strat sprzętowych wymieniono z kolei: 362 czołgi, 1 205 bojowych maszyn pancernych, 135 jednostek systemów artyleryjskich, 62 jednostki MLRS (wieloprowadnicowa wyrzutnia rakiet), 33 sztuki środków obrony przeciwlotniczej, 58 samolotów, 83 śmigłowce, 585 sztuk sprzętu motoryzacyjnego, 3 statki/łodzie oraz 60 zbiorników paliw.

