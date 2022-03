Właściciel klubu Chelsea chciał załatwić lewe obywatelstwo w Portugalii?

Po wybuchu wojny rosyjski miliarder, właściciel klubu piłkarskiego Chelsea Roman Abramowicz został objęty sankcjami personalnymi.

Portugalski wymiar sprawiedliwości rozpoczął postępowanie wyjaśniające w sprawie nadania obywatelstwa właścicielowi klubu Chelsea Londyn. W komunikacie prokuratury podano, że śledztwo dotyczy "podejrzenia o przestępstwo płatnej protekcji, czynnej korupcji, fałszowania dokumentów, prania brudnych pieniędzy oraz uchylania się od płacenia podatków".

Fałszywe zaświadczenia

Abramowicz, by uzyskać obywatelstwo portugalskie, miał skorzystać z prawa zezwalającego wszystkim potomkom Żydów sefardyjskich, którzy pod koniec XV wieku byli prześladowani i wypędzani. Zgodnie z tym prawem gminy żydowskie w Porto lub Lizbonie muszą przedstawić zaświadczenie potwierdzające żydowskie pochodzenie.

Przedstawiciele tych społeczności są podejrzani o wystawianie fałszywych zaświadczeń o żydowskim pochodzeniu kilku osobom. Twierdzą, że są ofiarami "anonimowych donosów”, których celem jest "zakwestionowanie uczciwości procedur” naturalizacji.

Portugalska policja zatrzymała w sprawie naczelnego rabina społeczności żydowskiej w Porto Daniela Litvaka. Według ustaleń to on miał pomagać rosyjskiemu miliarderowi w uzyskaniu portugalskiego obywatelstwa. Litvak jest podejrzewany o fałszowanie dokumentów dla Abramowicza potrzebnych do uzyskania obywatelstwa.

Sankcje na Romana Abramowicza

Roman Abramowicz został objęty sankcjami ze względu na bliską współpracę z Władimirem Putinem. Według doniesień brytyjskiego dziennika "Daily Mail" rosyjski miliarder ma udziały w firmie produkującej stal do czołgów.

Wcześniej informowano o problemach Abramowicza związanych z klubem. W lutym Chelsea została wystawiona na sprzedaż, jednak po nałożeniu sankcji na właściciela brytyjski rząd wstrzymał proces. Zablokowano także konto klubu w banku Barclays. Pod znakiem zapytania stoi także sponsoring Chelsea.

Brytyjska firma telekomunikacyjna Three Mobile poinformowała o zawieszeniu sponsoringu Chelsea rozpoczętego w 2020 roku. Kontrakt między firmami opiewał na 40 mln funtów. Zagraniczne media donoszą też, że podobną decyzję chce podjąć koncern Nike.

