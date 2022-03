Niemiecki wywiad we mgle? Co wie rząd w Berlinie

Jan Bogatko | Wywiad niemiecki uważa się za najlepszy na świecie. Jak każdy wywiad zresztą. Wydarzenia ostatnich dni wskazują jednak na to, że to przechwałki. Niemców zaskoczyła agresja Rosji na Ukrainę. I to do tego stopnia, że szef BND (Bundesnachrichtendienst), niemieckiego wywiadu, Bruno Kahl, przebywający z wizytą w Kijowie, zaskoczony atakiem Rosjan musiał salwować się ucieczką samochodem ze stolicy Ukrainy.

Scena jak z filmu z agentem 007. Prezes BND, niemieckiego wywiadu, Bruno Kahl, najlepiej poinformowany polityk w Niemczech, wybrał się z wizytą do Kijowa bezpośrednio przed napaścią Rosji na Ukrainę, i to mimo ostrzeżeń kolegów z amerykańskiego wywiadu.