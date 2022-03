Wojna na Ukrainie. Amerykański dziennikarz ranny w rosyjskim ostrzale

Dziennikarz Fox News, Benjamin Hall został w poniedziałek ranny na Ukrainie. Hall relacjonował postępy rosyjskich wojsk pod Kijowem. Rosjanie od kilkudziesięciu dni próbują otoczyć i zdobyć miasto. Hall jest ojcem trzech córek.

– Dzisiaj nasz korespondent Benjamin Hall został ranny podczas zbierania informacji w okolicach Kijowa na Ukrainie – powiedziała w dyrektor Fox News Media, Suzanne Scott. – Obecnie nie znamy wielu szczegółów całej sytuacji. Wiemy jedynie, że Ben jest hospitalizowany. Nasze zespoły reporterskie w terenie pracują nad zebraniem dodatkowych informacji – dodała.

– Bezpieczeństwo całego naszego zespołu dziennikarzy na Ukrainie i w okolicznych regionach jest naszym najwyższym priorytetem i sprawą najwyższej wagi – powiedziała Scott. – To surowe przypomnienie dla wszystkich dziennikarzy, którzy każdego dnia narażają swoje życie, aby dostarczyć wiadomości ze strefy wojny – wskazała.

Śmierć dziennikarza

W niedzielę Brent Renaud, amerykański dziennikarz i korespondent "The New York Timesa", zginął w Irpieniu, mieście, które w ostatnich dniach było świadkiem intensywnych walk, gdy rosyjskie wojska zbliżały się do stolicy kraju. Według ukraińskich władz rosyjski ostrzał, który zabił Renauda, zranił również innego dziennikarza.

W poniedziałek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinie zabitego dziennikarza.

"Z całego serca składam kondolencje rodzinie Brenta Renauda, który stracił życie, dokumentując bezwzględność i zło wyrządzane Ukraińcom przez Rosję. Niech życie i poświęcenie Brenta zainspirują świat do walki o siły światła przeciwko siłom ciemności" – napisał Zełenski na Twitterze.

Biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Praw Człowieka (OHCHR): w wyniku rosyjskiej inwazji na Ukrainę zginęło dotąd co najmniej 636 cywilów, w tym 46 dzieci.

