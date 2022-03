Ukraina: Nie żyje operator kamery stacji Fox News

We wtorek tragiczną wiadomość za pośrednictwem Twittera przekazał Brian Stelter z CNN. "Fox News potwierdza, że we wczorajszym incydencie zginął weteran kamer Pierre Zakrzewski, który był z rannym korespondentem Benjaminem Hallem" – napisał.

Ranny dziennikarz

Fox News informował wcześniej, że jego korespondent z wojny na Ukrainie Benjamin Hall przebywa ranny w szpitalu. Dziennikarz miał zostać ranny w momencie, gdy zdawał relację z sytuacji w okolicach Kijowa.

Szefowa stacji Suzanne Scott w notatce dla pracowników podkreśliła, że wiadomości o stanie zdrowia ich redakcyjnego kolegi są zbierane. "Proszę, pamiętajcie o Benie i jego rodzinie w swoich modlitwach" – zwróciła się.

Zginął korespondent wojenny

W ostatnią niedzielę zginął korespondent wojenny "The New York Times" Brent Renaud. Do zdarzenia doszło w miejscowości Irpień w obwodzie kijowskim. Amerykanin najprawdopodobniej został zastrzelony w głowę przez rosyjskich żołnierzy. Informację podał szef miejscowej policji Andrij Nebytow.

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski złożył kondolencje rodzinie zmarłego dziennikarza. "Z całego serca składam kondolencje rodzinie Brenta Renauda, który stracił życie, dokumentując bezwzględność i zło wyrządzane Ukraińcom przez Rosję. Niech życie i poświęcenie Brenta zainspirują świat do walki o siły światła przeciwko siłom ciemności" – napisał w liście, którego kopię opublikowano w mediach społecznościowych. Oryginalną korespondencję ukraiński przywódca wysłał najbliższym amerykańskiego reportera.

