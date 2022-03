Następny polityk pojechał na Ukrainę. "Solidarność pozostaje niezachwiana"

Mevlut Cavusoglu spotkał się z ukraińskim ministrem spraw zagranicznych we Lwowie. Przedstawiciel władz tureckich podczas swojego wystąpienia dla mediów zaapelował do Rosjan o zawieszenie broni w Mariupolu. Turcy twierdzą, że w mieście znajduje się m.in. około 100 ich obywateli.

"Powitałem mojego tureckiego odpowiednika i przyjaciela @MevlutCavusoglu na Ukrainie. Solidarność Turcji pozostaje niezachwiana. Jestem wdzięczny za wsparcie polityczne i humanitarne, a także za nieustające wysiłki dyplomatyczne Turcji zmierzające do zakończenia wyniszczającej wojny Rosji z Ukrainą" – napisał w czwartek na Twitterze Dmytro Kułeba i opublikował przy tym m.in. zdjęcie, na którym dyplomaci podają sobie dłonie.

Premierzy w Kijowie

W ostatni wtorek premierzy Polski, Czech i Słowenii złożyli wizytę w Kijowie. Towarzyszył im Jarosław Kaczyński, który wyszedł z propozycją utworzenia na Ukrainie misji pokojowej NATO. – Chciałbym odwołać się do sumień przywódców europejskich, do zasad, które głoszą, bo na Ukrainie jest potrzebna pomoc. Sądzę, że jest potrzeba pokojowej misji NATO czy szerszego układu, która będzie działać na Ukrainie. Ta misja nie może być bezbronną misją. Musi ona dążyć do pomocy humanitarnej i pokojowej na Ukrainie. Europa i cały demokratyczny świat tego bardzo potrzebuje – powiedział prezes PiS.

W oblężonej przez Rosjan stolicy Ukrainy politycy spotkali się z prezydentem Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem. Europejskim liderom podziękował ukraiński przywódca. – To jest zdecydowane stanowisko w tym czasie, kiedy nawet wielu ambasadorów opuściło Ukrainę z powodu wtargnięcia Federacji Rosyjskiej na ogromną skalę na naszą ziemię i ci ludzie, liderzy swoich wspaniałych, niezależnych krajów nie boją się. (...) Jestem przekonany, że z takimi przyjaciółmi, z takimi krajami, sąsiadami, partnerami rzeczywiście damy radę i zwyciężymy – mówił.

