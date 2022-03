Łotewski Sejm wzywa do zamknięcia przestrzeni powietrznej nad Ukrainą

Łotewski Sejm opowiedział się w czwartek za zamknięciem przestrzeni powietrznej nad Ukrainą w związku z rosyjską agresją – informację przekazała łotewska agencja LETA. Ponadto Sejm wezwał kraje ONZ do podjęcia natychmiastowych kroków, by zamknąć przestrzeń powietrzną nad Ukrainą i uratować życie ludzi. Wskazano, że zamknięcie nieba pozwoliłoby na zabezpieczenie ukraińskich elektrowni jądrowych.

Deputowani zaapelowali też m.in. o kroki mające jak najszybciej zagwarantować bezpieczne działanie korytarzy humanitarnych. Wezwano również państwa demokratyczne do zamknięcia ich przestrzeni powietrznych i portów dla rosyjskich samolotów i statków.

O zamknięcie nieba nad Ukrainą zaapelował do krajów ONZ Sejm Litwy. Wcześniej taki krok podjęła też Estonia.

Tymczasem NATO stanowczo odrzuca możliwość zamknięcia przestrzeni powietrznej. Według Sojuszu, oznaczałoby to de facto wejście do wojny z Rosją.

Oświadczenie G7. Jasny przekaz ws. Rosji

Ministrowie państw grupy G7 wydali oświadczenie dotyczące rosyjskich zbrodni wojennych popełnianych na Ukrainie.

"Sprawcy zbrodni wojennych popełnionych na Ukrainie będą pociągnięci do odpowiedzialności przed międzynarodowym sądem" – zapowiedzieli w czwartek ministrowie spraw zagranicznych państw grupy G7 we wspólnym oświadczeniu.

Jak pisze AFP, szefowie dyplomacji grupy państw G7, której w tym roku przewodniczą Niemcy, "z zadowoleniem przyjęli prowadzone prace śledcze i dowodowe, m.in. przez prokuratora Międzynarodowego Trybunału Karnego".

Grupa G7 zrzesza siedem państw, które są jednymi z najważniejszych na świecie pod względem gospodarczym. Są to Francja, Japonia, Niemcy, Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Włochy (G6, od 1975) i Kanada (G7, od 1976). Przywódcy państw należących do G7 oraz przewodniczący Rady Europejskiej i przewodniczący Komisji Europejskiej (jako przedstawiciele Unii Europejskiej) spotykają się co roku na szczytach polityczno-gospodarczych.

