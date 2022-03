Scholz zadzwonił do Putina. Jest oświadczenie Kremla

Kreml podał w oświadczeniu, że dyskusja dotyczyła sytuacji na Ukrainie. "Prezydent Putin zwrócił uwagę na wystrzelenie rakiet przez ukraińskie wojsko na osiedla w Doniecku i Makiejewce, które spowodowały znaczną liczbę ofiar śmiertelnych" – napisano.

W komunikacie dodano, że "te zbrodnie wojenne zostały zignorowane przez Zachód".

Strona rosyjska przekonuje, że 14 marca Ukraińcy ostrzelali terytorium Donieckiej Republiki Ludowej. Miały tam spaść fragmenty rakiety Toczka-U (została zestrzelona), zabijając 23 osoby i raniąc 18.

Rozmowa telefoniczna między Putinem a Scholzem odbyła się z inicjatywy kanclerza Niemiec – poinformował Kreml.

Bundestag: Przemówienie Zełenskiego i milczenie Scholza

W czwartek w Bundestagu przemawiał przez łącze wideo prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Podkreślił, że przez środek Europy biegnie mur między wolnością a brakiem wolności. Stwierdził też, że z każdą chwilą, gdy Ukraina nie otrzymuje pomocy Zachodu, ten mur rośnie.

– Po tym, jak zobaczyliśmy, ile kontaktów pozostawiły wasze firmy w Rosji - państwie, które po prostu wykorzystuje was i wasze firmy do finansowania wojny, znowu jesteście za murem, nie berlińskim, ale murem między wolnością a niewolą – stwierdził Zełenski, zwracając się bezpośrednio do niemieckiego kanclerza Olafa Scholza.

Kiedy Zełenski zakończył przemówienie, Scholz nie zabrał głosu, a Bundestag przeszedł do porządku obrad i zaczął dyskusję o koronawirusie. Niemiecka media piszą o dniu "hańby dla Bundestagu" i okazaniu braku szacunku ukraińskiemu prezydentowi.

Wojna na Ukrainie

Rosyjskie wojska od 23 dni ostrzeliwują ukraińskie miasta, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Według szacunków ONZ, od początku inwazji zginęło ponad 600 cywilów. Ukraińska prokuratura generalna podała, że wśród ofiar jest 100 dzieci.

WHO szacuje liczbę osób dotkniętych wojną na 18 mln. 3 mln Ukraińców wyjechało za granicę, z czego większość (ponad 1,9 mln) do Polski.

Armia ukraińska twierdzi, że Rosjanie stracili już ponad 14 tys. żołnierzy. Z kolei ukraińskich żołnierzy miało zginąć 1,3 tys. Taką liczbę podał 12 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

