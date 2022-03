Były premier Wielkiej Brytanii w podróży do Polski. Udzieli pomocy uchodźcom

Cameron przekazał wiadomość o swojej wizycie w naszym kraju za pośrednictwem serwisu społecznościowego Twitter. Wsparcie od byłego szefa brytyjskiego rządu dla uciekinierów przed działaniami wojennymi na terytorium ukraińskim ma trafić do Czerwonego Krzyża. "Solidarni z Ukrainą" – napisał na koniec swojego wpisu polityk z Wielkiej Brytanii.

2 mln uchodźców w Polsce

Coraz więcej ukraińskich uchodźców przekracza granicę RP w ucieczce przed inwazją Federacji Rosyjskiej. Według najnowszych danych polskiej Straży Granicznej, od 24 lutego do Polski z Ukrainy wjechało 2 012 906 osób. Tylko w piątek funkcjonariusze SG odprawili 22,7 tys. podróżnych. Stanowi to więc spadek o 24 proc. (dzień wcześniej: 29,9 tys.). Dla przybyszów w naszym kraju przygotowano system rejestracji do numeru PESEL. Od ostatniej środy do piątku do godz. 15:00 123 tys. uchodźców z Ukrainy otrzymało już swój numer. Póki co, najwięcej osób przechodzi procedurę w Warszawie.

Jednocześnie polscy strażnicy graniczni poinformowali o osobach, które wyjechały na Ukrainę z Polski po rozpoczęciu działań wojennych. Chodzi o 227 tys. osób.

Kontrowersje dot. bezpieczeństwa

Kontrowersje budzi proces sprawdzania danych osobowych po przekroczeniu granicy polsko-ukraińskiej. Weryfikacja odbywa się w specjalnie przygotowanych punktach recepcyjnych w województwach podlaskim i lubelskim.

Dla służb priorytetem pozostaje bezpieczeństwo Rzeczpospolitej – zapewnił w swoim piątkowym wpisie na Twitterze rzecznik prasowy ministra koordynatora służb specjalnych Stanisław Żaryn.

