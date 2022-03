Łukaszenka boi się wojny

Białoruś jeszcze na Ukrainę nie napadła, ale bierze udział w agresji. Nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Według rezolucji ONZ państwo, które zezwala innemu państwu na wykorzystanie swojego terytorium do napaści na państwo trzecie, samo jest państwem agresorem. Dokładnie z takim przypadkiem mamy do czynienia. Prawdopodobnie gdyby nie uległość Alaksandra Łukaszenki wobec Władimira Putina, nie doszłoby do pełnowymiarowej inwazji na Ukrainę. To właśnie gościnność „ostatniego dyktatora Europy” sprawiła, że władca Kremla mógł poważnie zacząć myśleć o szybkim zajęciu Kijowa i zmianie władzy nad Dnieprem.