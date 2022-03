Więzienie za modlitwę

W naszym egzotycznym, nadwiślańskim kraju, gdzie zupełnie wbrew europejskim standardom lud wciąż ochoczo składa ręce do modlitwy, trudno będzie zrozumieć, że katolik odmawiający pacierz może w ten sposób „nękać” niewinne ofiary i tym samym zasłużyć na karę więzienia z paragrafu kodeksu karnego. Skoro jednak kolejne odsłony zachodniej oświeceniowej myśli, której najbardziej szalone wykwity każe nam się już implementować i wdrażać pod groźbą, prośbą czy karą sankcji, lepiej, abyśmy zawczasu wiedzieli, co nas czeka, i przygotowali się mentalnie. Tym bardziej że to znów arcykatolicka do niedawna Hiszpania idzie niezmordowanie na czele światowej awangardy postępu, a jej wysłannicy z ramienia PE domagają się, abyśmy ich naśladowali.