Brytyjski wywiad ostrzega: Rosja została zmuszona do zmiany taktyki

Brytyjskie Ministerstwo Obrony opublikowało w niedzielę rano najnowsze dane wywiadu na temat sytuacji na Ukrainie. Jak twierdzą Brytyjczycy, zmiana rosyjskiej taktyki może spowodować większą liczbę zgonów wśród ludności cywilnej.

"Kreml jak dotąd nie osiągnął swoich pierwotnych celów” – napisano na profilu resortu na Twitterze, dodając, że Rosja jest "zaskoczona skalą ukraińskiego ruchu oporu”.

"Rosja została zmuszona do zmiany swojego podejścia operacyjnego i teraz realizuje strategię wyniszczania. Prawdopodobnie będzie to wiązało się z masowym użyciem znacznej siły ognia, co spowoduje wzrost ofiar wśród ludności cywilnej, zniszczenie ukraińskiej infrastruktury i zaostrzenie kryzysu humanitarnego” – twierdzi brytyjski wywiad.

Analitycy wskazują także, że prezydent Rosji Władimir Putin wzmocnił kontrolę nad rosyjskimi mediami krajowymi. "Kreml próbuje kontrolować narrację, odwracać uwagę od problemów operacyjnych i ukrywać wobec Rosjan wysoką liczbę ofiar wśród swoich żołnierzy" – stwierdzają autorzy raportu.

Wojna na Ukrainie

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski wezwał w niedzielę do „bezzwłocznych” rozmów pokojowych z Moskwą. Powiedział, że będzie to jedyna szansa dla Rosji na ograniczenie szkód spowodowanych przez jej „błędy”

Siły rosyjskie zgodziły się umożliwić mieszkańcom ewakuację kilku miast na terenie separatystycznej republiki Ługańska.

Ukraińskie władze poinformowały, że rosyjski generał porucznik zginął w Czernobajewce po ataku artyleryjskim. Siły zbrojne tego kraju poinformowały również, że ukraińska obrona przeciwlotnicza zniszczyła co najmniej 12 rosyjskich rakiet.

Były premier Wielkiej Brytanii Gordon Brown znalazł się wśród 140 naukowców, prawników i polityków, którzy podpisali petycję wzywającą do przeprowadzenia procesu Putina w stylu norymberskim. Był to system prawny, który osądzał nazistowskich zbrodniarzy wojennych po drugiej wojnie światowej.

