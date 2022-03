Mariupol: Rosjanie zbombardowali szkołę. W środku było około 400 osób

Wiadomość podano w niedzielę za pośrednictwem komunikatora Telegram. Póki co, nie ma informacji o ofiarach śmiertelnych tragicznego zdarzenia w obwodzie donieckim na wschodzie Ukrainy.

Budynek szkoły został zniszczony w wyniku ataku Rosjan. Pod gruzami najprawdopodobniej są ludzie. Wewnątrz znajdowały się kobiety, dzieci i osoby starsze. Wszyscy szukali schronienia przed ostrzałami rosyjskiego wojska.

Rosyjskie ludobójstwo

"Rosyjskie oddziały kontynuują ludobójstwo ludności ukraińskiej i cywilów w Mariupolu. Każdy wojskowy jest złoczyńcą i jest odpowiedzialny za swoje zbrodnie przeciwko ludziom, przeciwko mieszkańcom Mariupola" – napisały na Telegramie władze miasta.

Do tragedii doszło w minioną sobotę. Informacje o liczbie ofiar będą doprecyzowywane.

"Rosyjscy okupanci siłą przenoszą tysiące mieszkańców do Rosji. Cywile zostali wywiezieni do obozów, gdzie Rosjanie mieli sprawdzać telefony i dokumenty, a następnie siłą przenieśli część z nich do odległych miast w Rosji" – podawała wcześniej rada miejska Mariupola.

Terror na Ukrainie

W nocy z soboty na niedzielę swoim najnowszym przemówieniu do narodu i społeczności międzynarodowej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski mówił między innymi o tym, że blokada Mariupola przejdzie do historii odpowiedzialności za zbrodnie wojenne.

– Robienie pokojowemu miastu tego, co zrobili Rosjanie, to terror, który będzie pamiętany przez wieki – stwierdził ukraiński przywódca.

Armia podała, że miasto jest oblężone i niemal bezustannie bombardowane przez siły rosyjskie, zaś mieszkańcy mają kłopoty z żywnością i wodą pitną.

