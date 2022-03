Połączenia kolejowe między Białorusią a Ukrainą zostały zerwane

Sprawę opisał w niedzielę onet.pl. Cytowany przez portal prezes Kolei Ukraińskich Ołeksandr Kamyszyn przekazał, że akcja ma związek z działaniami opozycji na Białorusi.

Akcja białoruskich kolejarzy

– Niedawno zwracałem się do białoruskich kolejarzy z apelem, by nie wypełniali przestępczych poleceń i nie prowadzili rosyjskich pociągów wojskowych w kierunku Ukrainy. Dziś mogę powiedzieć, że połączeń kolejowych pomiędzy Białorusią i Ukrainą już nie ma. Nie będę podawał szczegółów, ale jestem wdzięczny białoruskim kolejarzom za to, co robią – powiedział telewizji Białsat Kamyszyn. I dodał, że wojska rosyjskie nie są teraz w stanie korzystać z białoruskich torów, a zatem pociągi z dostawami dla wojska zostały wstrzymane.

– Jestem wdzięczny za to, co odbywa się obecnie w społeczności kolejarskiej na Białorusi. Widzicie i słyszycie nasze apele tak samo jak cały kraj i jestem przekonany, że zdołacie powstrzymać ruch rosyjskich pociągów wojskowych w stronę Ukrainy – zauważył prezes Kolei Ukraińskich.

Łukaszenka przeciwko wojnie?

Prezydent Białorusi Aleksandr Łukaszenka stwierdził ostatnio, że nie popiera i nigdy nie poprze żadnych działań wojennych. Jego zdaniem, Rosja sama "sprosta" Ukraińcom, ponieważ "ma wystarczający potencjał", natomiast "Białoruś niczego dodatkowego by nie wniosła".

Nie po raz pierwszy Łukaszenka zasugerował, że nie ma zamiaru angażować się w wojnę na Ukrainie. Wcześniej zapewniał o tym podczas spotkania z białoruskimi dowódcami i przedstawicielami sił bezpieczeństwa.

