Ukraina: Rosjanie uprowadzili trzech obywateli Izraela

– Żydzi ukraińscy i inni Ukraińcy są rozczarowani stanowiskiem i tonem Izraela w sprawie wojny rosyjsko-ukraińskiej. Jestem pewna, że naród izraelski jest po stronie Ukrainy – stwierdziła Wereszczuk.

Poinformowała, że w Melitopolu na południowym-wschodzie Ukrainy Rosjanie uprowadzili trzech obywateli Izraela.

Melitopol to w większości rosyjskojęzyczne miasto w obwodzie zaporoskim, blisko wybrzeża Morza Czarnego.

Premier Izraela odwiedzi Kijów?

"The Times of Israel" podał we wtorek, że premier Izraela Naftali Bennett zamierza przyjechać do Kijowa i miał polecił już izraelskim służbom specjalnym przygotowanie się do tej wizyty.

W ubiegłym tygodniu oblężoną stolicę Ukrainy odwiedzili premierzy Polski, Czech i Słowenii. Towarzyszył im prezes PiS Jarosław Kaczyński, który po rozmowach z przedstawicielami ukraińskiego rządu wysunął postulat wysłania na Ukrainę misji pokojowej NATO.

Wojna Rosji z Ukrainą

Rosyjskie wojska od 27 dni ostrzeliwują ukraińskie miasta, nie oszczędzając kobiet i dzieci. Według szacunków ONZ, od początku inwazji zginęło prawie 900 cywilów. Ukraińska prokuratura generalna podała, że wśród ofiar jest ponad 100 dzieci.

WHO szacuje liczbę osób dotkniętych wojną na 18 mln. Ponad 3 mln Ukraińców wyjechało za granicę, z czego większość (ponad 2 mln) do Polski.

Armia ukraińska twierdzi, że Rosjanie stracili już 14 tys. żołnierzy. Z kolei ukraińskich żołnierzy miało zginąć 1,3 tys. Taką liczbę podał 12 marca prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Putin napadł na sąsiedni kraj

Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Atak na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Moskwa domaga się od Kijowa m.in. uznania Krymu za rosyjski oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy.

Czytaj też:

Ambasador Ukrainy: Są obawy, że Rosja może zaatakować PolskęCzytaj też:

Gen. Polko: NATO powinno umieścić w Polsce broń jądrową, która sięgnie Moskwy