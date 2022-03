Wojna na Ukrainie. Z kraju uciekło już 3,7 mln osób

Z danych podanych ubiegłej nocy przez biuro Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców wynika, że w ciągu ostatniego miesiąca wojny, z Ukrainy uciekło 3,7 mln osób.

To najszybciej rozwijający się kryzys uchodźczy od II wojny światowej – podaje agencja ONZ.

UNHCR poinformowało także, że 6,5 mln osób zostało wewnętrznie przesiedlonych w granicach kraju.

Dramatyczna sytuacja

Według szacunków, 1,4 mln Ukraińców nie ma obecnie dostępu do bieżącej wody, natomiast 4,6 mln obywateli kraju ma ograniczony dostęp do wody lub grozi im odcięcie od bieżących dostaw. Ponad 450 tys. ukraińskich niemowląt w wieku od 6. do 23. miesiąca życia potrzebuje pomocy żywieniowej – alarmuje tymczasem agencja UNICEF. Zaobserwowano też zmniejszenie liczby wykonywanych szczepień dziecięcych, w tym przeciwko odrze i polio.

– Dzieci pilnie potrzebują pokoju i ochrony. Potrzebują swoich praw. UNICEF nadal apeluje o natychmiastowe zawieszenie broni i ochronę dzieci przed krzywdą. Niezbędna infrastruktura, w tym szpitale, szkoły i budynki zapewniające ochronę ludności cywilnej, nigdy nie może zostać zaatakowana – poinformowała dyrektor wykonawcza UNICEF Catherine Russell.

Putin zaatakował sąsiedni kraj

24 lutego prezydent Rosji Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Moskwa uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Atak na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Moskwa domaga się od Kijowa m.in. uznania Krymu za rosyjski oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy.

