Ukraińskie służby: W przechwyconej rozmowie rosyjski żołnierz mówi o gwałtach

Służba Bezpieczeństwa Ukrainy poinformowała w serwisie Telegram, że przechwyciła rozmowę telefoniczną żołnierza rosyjskiego. Mówi on, że jego koledzy zgwałcili kobietę i 16-letnią dziewczynę.

"Ludzie tu już dziczeją, sami nie wiedzą, co robić: a to sobie j…ą z granatnika, a to j…ą całą serię z karabinu. W sąsiedniej wiosce chłopcy zgwałcili dorosłą kobietę i 16-letnią dziewczynę" – opowiada żołnierz w rozmowie. Żołnierz dodaje, że gwałcicieli trzeba "rozstrzeliwać na ch…".

Brytyjskie media: Rosyjski dowódca zabity przez własnych żołnierzy

W tym tygodniu brytyjskie media donosiły, że rosyjski dowódca Jurij Miedwieczek został zabity przez swoich żołnierzy.

"Dowódca rosyjskiej 37. Brygady Strzelców Zmotoryzowanych został celowo zabity przez własnych żołnierzy" – podaje brytyjska prasa. Ma to być efekt złej sytuacji jednostki i ponoszonych przez nią strat. Żołnierze zabijając Miedwieczeka, mieli wyładować frustrację związaną nie tyle z brakiem sukcesów, co z kolejnymi porażkami.

"Dowódca brygady został zabity przez własne wojska i jak uważamy, został zabity przez własne wojska w konsekwencji skali strat, jakie poniosła jego brygada. Uważamy, że został zabity przez własne oddziały z premedytacją. Uważamy, że został przejechany przez własne wojska" – powiedział urzędnik jednego z krajów zachodnich, którego anonimowo zacytowało kilku brytyjskich dziennikarzy zajmujących się sprawami wojskowymi, m.in. ze stacji Sky News, BBC News oraz z dziennika "The Times".

Jednocześnie to samo źródło przekazało, że w walkach na Ukrainie miał zginąć także dowódca 49. Armii i byłby to już siódmy rosyjski generał zabity w wojnie. Jego nazwiska nie podano, ale wiadomo, że 49. Armią dowodził generał Jakow Riezancew.

