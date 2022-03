Zawieszenie broni w Mariupolu? Wicepremier Ukrainy: To manipulacja

Strona rosyjska zaproponowała zawieszenie broni od czwartku (31 marca) od godziny 10. Miałoby to stworzyć szansę na utworzenie korytarza humanitarnego, umożliwiającego ewakuację cywil, w tym cudzoziemców znajdujących się w Mariupolu, do Zaporoża – podaje agencja Ukrinform.

Ukraina i Francja nie wierzą w propozycje Moskwy

Jak podaje ukraińska agencja informacyjna, telewizja Suspilne poinformowała jednak, że strona ukraińska nie wierzy w deklaracje Moskwy. Wicepremier Ukrainy Iryna Wereszczuk miała określił rosyjską propozycję jako "kolejną manipulację".

Agencja Ukrinform podała także, że w środę 30 marca, do Zaporoża przybyło 1530 osób, ewakuowanych korytarzami humanitarnymi.

Z rezerwą do propozycji Rosji podchodzą także władze w Paryżu. Jak podaje francuska telewizja BFMTV, Pałac Elizejski poinformował w nocy, że podchodzi sceptycznie do zapowiedzi Moskwy ponieważ nie jest to pierwszy taki komunikat.

Przedstawiciele administracji prezydenta Francji przypomnieli także, że warunki dotyczące ewakuacji cywilów zostały przedstawione prezydentowi Rosji Władimirowi Putinowi podczas wtorkowej rozmowy z prezydentem Emmanuelem Macronem.

Putin wydał rozkaz do inwazji

24 lutego Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono nielegalne "referendum", a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

ONZ podało najnowszy bilans ofiar wojny na Ukrainie

Biuro wysokiego komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw praw człowieka (UNHCHR) poinformowało w środę, że w wojnie na Ukrainie zginęło 1179 cywilów, a 1860 zostało rannych.

Urząd ONZ przekazał w oświadczeniu, że większość ofiar zginęła na skutek "użycia broni o szerokim obszarze rażenia, ostrzału artylerii i systemów rakietowych oraz nalotów".

Według strony ukraińskiej wśród cywilnych ofiar wojny jest ponad 140 dzieci.

