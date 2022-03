Rosyjski dziennikarz do polskiej reprezentacji: Jesteście podłymi stworzeniami

Piłkarska reprezentacja Polski wygrała we wtorek na Stadionie Śląskim w Chorzowie ze Szwecją 2:0, co oznacza, że "Biało-Czerwoni" pojadą na mundial do Kataru.

Rosyjski dziennikarz: Życzę wam porażki

Awans Polaków skomentował rosyjski dziennikarz Anton Anisimow, który na antenie telewizji Match TV życzył polskiej reprezentacji... porażki.

– Chciałbym powiedzieć coś w imieniu nie stacji, a swoim własnym. Reprezentacji Polski, w tym Robertowi Lewandowskiemu życzę porażki na mundialu – stwierdził dziennikarz.

– Jesteście podłymi stworzeniami – dodał Anisimow, życząc Polakom "powodzenia" na mistrzostwach świata.

Odwołany mecz Polska-Rosja

Niechęć Anisimowa związana jest z odwołanym meczem Polska-Rosja, który nie odbył się ze względu na rosyjską inwazję na Ukrainę.

Polscy piłkarze mieli zmierzyć się z Rosją 24 marca w półfinale jednej z trzech ścieżek barażowych. Mecz miał się odbyć w Moskwie. Pięć dni później zwycięzca tej pary miał podjąć Szwecję lub Czechy. Jednak Polacy, Czesi oraz Szwedzi zapowiedzieli, że w obliczu rosyjskiej agresji na Ukrainę nie zamierzają grać ze Rosjanami nawet na neutralnym terenie.

Na początku marca Międzynarodowa Federacja Piłki Nożnej wskutek dyskwalifikacji reprezentacji Rosji przyznała Polsce walkower w półfinale baraży o awans do mundialu.

Początek turnieju zaplanowano na 21 listopada, zaś koniec na 18 grudnia. Będzie to pierwszy w historii mundial rozgrywany jesienią. Tytułu mistrzowskiego spróbuje obronić reprezentacja Francji, która cztery lata temu w finale pokonała Chorwację 4:1.

