Putin gratuluje Orbanowi. Prezydent Rosji pisze o "trudnej sytuacji międzynarodowej"

W niedzielny wieczór zakończyło się głosowanie w wyborach do węgierskiego parlamentu. Rządząca koalicja Fideszu i Chrześcijańsko-Demokratycznej Partii Ludowej (KDNP) walczyła w nich o już czwarte z rzędu zwycięstwo. Na czele bloku stoi szef krajowego rządu.

Już pierwsze sondaże po przeprowadzonym głosowaniu nie pozostawiały złudzeń, że Fidesz wygrał wybory. Po przeliczeniu 99 proc. głosów nie ma już cienia wątpliwości, że zjednoczona opozycja poniosła olbrzymią klęskę.

Putin napisał do premiera Orbana

W poniedziałek rano zwycięstwa w wyborach parlamentarnych węgierskiemu premierowi pogratulował prezydent Rosji Władimir Putin.

W depeszy gratulacyjnej, rosyjski przywódca wyraził przekonanie, że pomimo trudnej sytuacji międzynarodowej, uda się dalej rozwijać dwustronne relacje partnerskie, które odpowiadają interesom narodów Rosji i Węgier – podaje w oświadczeniu Kreml.

Orban tryumfuje

– Zapamiętamy to zwycięstwo do końca życia, ponieważ musieliśmy walczyć z wieloma przeciwnikami – mówił premier Węgier po ogłoszeniu wstępnych wyników, wskazując na krajową opozycję, międzynarodową lewicę, brukselską biurokrację, ale także prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego, z którym w ostatnich tygodniach pozostawał w napiętych relacjach.

– Cały świat mógł dziś wieczorem zobaczyć w Budapeszcie, że polityka chadecka, polityka konserwatywna, polityka nacjonalistyczna wygrały – mówił Orbán.

– Naszym przesłaniem dla Europy jest to, że to nie przeszłość, lecz przyszłość. To będzie nasza wspólna europejska przyszłość – dodał premier.

