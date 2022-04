Przyjął 90 szczepionek przeciw COVID-19. Dziennie przyjmował nawet trzy dawki

Jak informuje agencja DPA, mężczyzna, którego nazwiska nie ujawniono, miesiącami odwiedzał różne punkty szczepień w Saksonii. Zdarzało się, że jednego dnia przyjmował trzy dawki w trzech różnych przychodniach.

Aresztowano go w centrum medycznym w Eilenburgu pod Lipskiem, gdzie zjawił się, by przyjąć zastrzyk drugi dzień z rzędu. Policja skonfiskowała mu kilka czystych kart szczepień i wszczęła postępowanie.

Policja: Mężczyzna handlował certyfikatami covidowymi

Mężczyzna na każdą wizytę przychodził z nowym pustym dokumentem szczepień. Prawdopodobnie sprzedawał fałszywe dokumenty, w których wpisywał prawdziwe numery partii szczepionek. Jego klientami, jak podejrzewa policja, byli ludzie, którzy chcieli uniknąć szczepienia, a jednocześnie chcieli cieszyć się pełnią praw w przestrzeni publicznej.

Mężczyzna po raz pierwszy zwrócił na siebie uwagę w punkcie szczepień w Dreźnie. Tam jeden z pracowników skojarzył, że widział go już kilkakrotnie. Niemiecki Czerwony Krzyż przestrzegł inne placówki przed podejrzanym pacjentem.

Nie jest na razie jasne, jaki wpływ na zdrowie mężczyzny miało to, że przyjął około 90 szczepionek przeciw koronawirusowi. Konsekwencje uprawianego przez niego procederu są za to łatwe do przewidzenia.

Niemcy znoszą większość ograniczeń związanych z pandemią

Na początku kwietnia, ponad dwa lata od początku pandemii, w dużej części Niemiec zniesiono większość ograniczeń wprowadzonych przez władze w celu ograniczenia liczby zakażeń.

W wielu miejscach zniesiony został obowiązek noszenia maseczek. Wielu Niemców deklaruje jednak, że chce nosić maseczki podczas zakupów – wynika z badania przeprowadzonego przez instytut badań opinii publicznej Insa na zlecenie gazety "Bild am Sonntag".

Zdecydowana większość respondentów (63 proc.) powiedziała, że będzie nosić maseczkę w supermarkecie nawet po zniesieniu obowiązku jej stosowania. Blisko jedna trzecia respondentów (29 proc.) wskazała, że dobrowolnie nie założyłaby maseczki podczas zakupów. Pozostałe osiem procent to osoby niezdecydowane.