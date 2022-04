Głosowanie nad zawieszeniem Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Znamy termin

Kraj należący do Rady Praw Człowieka może być z niej usunięty, jeśli opowiedzą się za tym dwie trzecie spośród 193 krajów członkowskich ONZ, a państwo to "systematycznie i poważnie łamie prawa człowieka".

Głosowanie nad rezolucją

"WAŻNE: na jutro [tj. czwartek, 7 kwietnia – przyp. red.] planowane jest w Zgromadzeniu Ogólnym ONZ głosowanie rezolucji zawieszającej członkostwo Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ; przyjęcie tego wniosku byłoby wydarzeniem bez precedensu w stosunku do państwa będącego stałym członkiem Rady Bezpieczeństwa" – napisał w środę w serwisie społecznościowym Twitter Krzysztof Szczerski, stały przedstawiciel RP przy Organizacji Narodów Zjednoczonych w Nowym Jorku.

Z wnioskiem o zawieszenie członkostwa Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ wystąpiła w poniedziałek w imieniu Waszyngtonu ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.

Ambasador USA: Farsa

Jak poinformowała w miniony poniedziałek Linda Thomas-Greenfield, "w ścisłej współpracy z Ukrainą, krajami europejskimi i innymi partnerami w ONZ" USA będą dążyć do zawieszenia Rosji w Radzie Praw Człowieka ONZ. Amerykańska ambasador nazwała członkostwo Federacji Rosyjskiej w gremium "farsą".

"Udział Rosji w Radzie Praw Człowieka to farsa. To bardzo szkodzi wiarygodności Rady i ONZ. To jest złe, dlatego uważamy, że nadszedł czas, aby Zgromadzenie Ogólne ONZ zagłosowało za zawieszeniem Rosji" – podała Thomas-Greenfield.

Prezydent Ukrainy o bezpieczeństwie

W ostatni wtorek prezydent Ukrainy w emocjonalnym przemówieniu przed Radą Bezpieczeństwa ONZ wskazywał na okrucieństwa rosyjskich żołnierzy wobec ukraińskich cywilów.

Następnie Wołodymyr Zełenski opublikował nagranie, w którym relacjonował swoje wystąpienie. – Powiedziałem to, co dawno powinno zostać powiedziane. (...) Rada Bezpieczeństwa ONZ istnieje, a bezpieczeństwo na świecie nie – oznajmił.

