Zełenski wymienił kraje gotowe natychmiast rozmawiać o gwarancjach dla Ukrainy. Wśród nich Polska

W wywiadzie dla telewizji tureckiej Haberturk Zełenski powiedział, że dotychczas nie było "spotkania z tymi państwami, które Ukraina widziałaby wśród gwarantów bezpieczeństwa". Jednocześnie wyraził pewność, że spotkanie takie się odbędzie, bo "potwierdzili je przedstawiciele państw-gwarantów".

– Na pewno mają to być: Stany Zjednoczone, Wielka Brytania, Turcja, Polska, Niemcy, Francja i Izrael – wskazał polityk. Dodał, że "nie są to jeszcze wszyscy gwaranci", a są to kraje, które "już teraz gotowe są przyjechać i omówić wykaz gwarancji bezpieczeństwa".

– Pierwszym krokiem jest spotkanie z przedstawicielami tych krajów. Następnym jest jednolite zrozumienie gwarancji bezpieczeństwa, a potem dopiero komunikowanie się ze stroną rosyjską – powiedział Wołodymyr Zełenski, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Według prezydenta Ukrainy, najpierw powinno odbyć się spotkanie doradców przywódców wymienionych państw. Dotyczyłoby ono wspólnej wizji gwarancji bezpieczeństwa dla Ukrainy.

Co na to Polska?

W ubiegłym tygodniu, po zakończeniu kolejnej tury negocjacji przedstawicieli Rosji i Ukrainy, jeden z członków ukraińskiej delegacji Dawyd Arachamija poinformował, że strona ukraińska złożyła konkretną propozycję w zakresie systemu gwarancji bezpieczeństwa dla tego państwa. W zamian za zgodę na neutralność Ukrainy proponuje zawarcie nowego międzynarodowego traktatu z zapisami na wzór art. 5 NATO.

– Wśród gwarantów widzimy stałych członków Rady Bezpieczeństwa ONZ (USA, Wielką Brytanię, Chiny, Francję, Rosję) oraz Turcję, Niemcy, Kanadę, Włochy, Polskę i Izrael – oznajmił Arachamija, cytowany przez portal Ukraińska Prawda. Jak dodał, gwarancje nie obejmowałyby separatystycznego regionu Doniecka.

Wicepremier Jarosław Kaczyński oświadczył na antenie Programu 1 Polskiego Radia, że "nie widzi przeciwwskazań", by Polska znalazła się wśród gwarantów bezpieczeństwa Ukrainy. Zastrzegł jednak, że musiałoby to być "poważne zabezpieczenie", z udziałem kluczowych państw NATO.

