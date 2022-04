Parlament Europejski za embargiem na rosyjskie surowce energetyczne

Europosłowie wzywają UE do zastosowania wobec Rosji dodatkowych środków karnych, w tym „natychmiastowego pełnego embarga na rosyjski import ropy, węgla, paliwa jądrowego i gazu”. Rezolucję poparło 513 deputowanych, 22 było przeciw a 19 wstrzymało się od głosu.

PE chce zdecydowanych działań

Parlament Europejski wezwał także do stworzenia planu zapewnienia bezpieczeństwa dostaw energii do UE, a także opracowania strategii "cofnięcia sankcji w przypadku podjęcia przez Rosję kroków w kierunku przywrócenia niepodległości, suwerenności, integralności terytorialnej Ukrainy w jej uznanych na arenie międzynarodowej granicach i całkowitego usunięcia wojsk z terytorium Ukrainy”.

Europosłowie wzywają także przywódców UE do wykluczenia Rosji z G20 i innych organizacji wielostronnych, takich jak UNHRC, Interpol, Światowa Organizacja Handlu, UNESCO i inne, "co byłoby ważnym sygnałem, że społeczność międzynarodowa nie wróci do zwykłych interesów państwo-agresor”.

Zachód powinien także zintensyfikować dostawy broni na Ukrainę oraz pomóc w stworzeniu bezpiecznych korytarzy humanitarnych do ewakuacji cywilów uciekających przed bombardowaniami. Co więcej, PE domaga się także, aby tego samego rodzaju sankcje, co na Rosję, zostały także nałożone na Białoruś.

Europosłowie potępili także rosyjskie okrucieństwo na Ukrainie, "które bez wątpienia zaliczają się do zbrodni wojennych”. Podkreślają, że sprawcy zbrodni wojennych muszą zostać pociągnięci do odpowiedzialności i wzywają do powołania specjalnego trybunału ONZ ds. zbrodni na Ukrainie. Europosłowie potępili także rosyjską retorykę sugerującą, że Kreml potencjalnie mógłby sięgnąć po broń masowego rażenia i podkreślili, że takie rozmieszczenie głowic nuklearnych pociągnęłoby za sobą najcięższe konsekwencje.

Czytaj też:

Ekspertka: Europa dopomogła w odbudowie potęgi RosjiCzytaj też:

"Musimy zareagować". Unia Europejska chce ukarać Rosję za zbrodnię w Buczy