"No i co, pomogli ci?". Wycofujący się Rosjanie zostawili po sobie cytat o Polakach

W ostatnich dniach Rosjanie wycofali się z rejonu wokół Kijowa, po tym jak nie udało im się zdobyć stolicy Ukrainy. Odbite przez Ukraińców tereny okazały się miejscem brutalnych zbrodni popełnionych przez rosyjskich żołnierzy. Najgłośniejszą z nich jest masakra w Buczy, gdzie Rosjanie zabili prawie 400 cywilów.

Okazuje się, że rosyjskie wojsko pozostawiło po sobie także odniesienie do Polski. Na murze jednego z budynków w Hostomlu znalazł się cytat z rosyjskiej powieści odnoszący się do Polaków.

Cytat z Gogola

"No i co, synku, pomogły ci twoje Lachy?" – taki napis pozostawili po sobie wycofujący się Rosjanie. To cytat z książki "Taras Bulba" Nikołaja Gogola, rosyjsko-ukraińskiego pisarza, która ukazała się w 1835 roku. Powieść opisuje historie z okresu powstań kozackich. W powszechnej opinii ma ona wydźwięk antypolski i antysemicki.

Zdjęcie graffiti z Hostomla szybko rozprzestrzeniło się w mediach społecznościowych.

twitter

Wojna na Ukrainie

W piątek doszło do ataku rakietowego na stację kolejową w Kramatorsku. Ukraińscy urzędnicy poinformowali, że w momencie ataku na dworcu przebywało około 4000 osób, z których co najmniej 50 zginęło. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski odrzucił twierdzenia Rosji, że jej wojska nie są odpowiedzialne za atak. Stacja była wykorzystywana do ewakuacji tysięcy ludzi z Kramatorska w ostatnich dniach, gdy Rosja przegrupowuje się, aby przejść do ofensywy na wschodzie.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen przybyła w piątek na Ukrainę, odwiedzając miejsce masakry w Buczy przed spotkaniem z prezydentem Zełenskim w Kijowie. Szefowa KE zaznaczyła, że UE jest gotowa zaoferować Ukrainie szybką ścieżkę członkostwa we Wspólnocie.

Słowacja wysłała na Ukrainę system obrony przeciwrakietowej ziemia-powietrze S-300. W zamian Stany Zjednoczone przeniosą jedną ze swoich baterii rakiet Patriot na Słowację.

Czytaj też:

Rosyjscy żołnierze chcą walczyć przeciwko Putinowi. Wzywają do masowej dezercjiCzytaj też:

Wojna na Ukrainie. W Buczy rozpoczęły się ekshumacje ofiar masakry