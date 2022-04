"Zrobiłem to w imię islamu". Morderca brytyjskiego posła stanął przed sądem

Ali Harbi Ali, Brytyjczyk somalijskiego pochodzenia, stanął w czwartek przed sądem, by wysłuchać oskarżenia o zamordowanie posła sir Davida Amessa. Podejrzany przyznał się do winy i stwierdził, że „niczego nie żałuje”. 26-letni muzułmanin powiedział też, że z chęcią dokonałby podobnego mordu na brytyjskim sekretarzu stanu Michaelu Gove.

Jak wyznał Ali, motywacją do zamordowania Amessa było powstrzymanie go przed „szkodzeniem muzułmanom” w Syrii i dodał, że gdyby sądził, że jest cokolwiek złego w zabiciu polityka, to „nie zrobiłby tego”. David Amess, katolicki parlamentarzysta opowiadający się za świętością życia nienarodzonego, został 20-krotnie dźgnięty nożem podczas spotkania z wyborcami w miejscowości Leigh-on-Sea. Zmarł kilka godzin później w szpitalu.

Oskarżony: „Zachęcanie innych do dżihadu jest dobrą rzeczą”

„Zdecydowałem się to zrobić, ponieważ czułem, że gdybym mógł zabić kogoś, kto podjął decyzję o zabiciu muzułmanów, mogłoby to zapobiec dalszym krzywdom tych muzułmanów” – zeznał Ali, odnosząc się do głosowania w brytyjskim parlamencie, w którym Amess poparł interwencję zbrojną w Syrii. „Postanowiłem, że jeśli nie będę mógł zrobić hidżry, jeśli nie będę mógł pomóc muzułmanom [w Syrii], to zrobię coś tutaj” – dodał.

Uzasadniając swój czyn, Ali Harbi Ali wyznał, że „zachęcanie innych do dżihadu jest dobrą rzeczą”, a to, co zrobił powstrzymało polityka przed dalszym „krzywdzeniem muzułmanów” i stanowi „wiadomość dla jego kolegów”, by nie czynili tego samego. Jak przyznał, atak na posła został dokonany

