Rosja skarży się Turcji na używanie przez Ukrainę dronów Bayraktar

Rosja poskarżyła się tureckim urzędnikom na używanie przez ukraińskie wojsko dronów produkowanych w Turcji. Przemawiając na briefingu medialnym w piątek, turecki urzędnik powiedział, że Ankara odpowiedziała Moskwie, że turecki producent dronów Baykar Technologies jest firmą prywatną, a zakup urządzeń przez Ukrainę miał miejsce jeszcze przed wybuchem wojny.

Ukraińscy wojskowi zachwalają drony Bayraktar TB2 firmy Baykar jako jedną z najskuteczniejszych broni w ich arsenale. Dzięki tureckim maszynom zniszczono wiele pojazdów i sprzętu należącego do rosyjskich wojsk.

Rosjanom zdecydował się odpowiedzieć Selcuk Bayraktar, dyrektor ds. technologii w firmie produkującej drony, który prywatnie jest zięciem tureckiego prezydenta Recepa Tayyipa Erdogana. W rozmowie z amerykańską stacją CNN powiedział, że dron "robi to, do czego został zaprojektowany i do czego został zmodernizowany”.

Bayraktar w polskim wojsku

W maju ubiegłego roku została podpisana umowa, której przedmiotem jest dostawa dla Sił Zbrojnych RP 4 zestawów bezzałogowych systemów powietrznych klasy MALE Bayraktar TB2. W skład każdego zestawu wchodzi 6 uzbrojonych dronów Bayraktar TB2. Łącznie na stan Sił Zbrojnych RP wejdą 24 BSP.

Bayraktar TB2 to taktyczny bezzałogowy system powietrzny klasy MALE zdolny do prowadzenia zadań obserwacyjnych i rozpoznawczych oraz misji bojowych za pomocą kierowanych pocisków przenoszonych na czterech punktach podwieszeń pod skrzydłami.

Pierwszy zestaw bezzałogowców trafi do Sił Zbrojnych RP jeszcze w tym roku. Całość zamówienia zostanie zrealizowana do końca 2024 r.

