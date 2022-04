Generał od "techniki Grozny". Kreml zmienia głównodowodzącego inwazją na Ukrainę

Przedstawiciele państw zachodnich potwierdzili, że Rosja dokonała reorganizacji swojego dowództwa operacyjnego na Ukrainie. Nowym głównodowodzącym został gen. Aleksander Dwornikow, dotychczasowy dowódca południowego okręgu wojskowego Rosji, który zdobył duże doświadczenie w operacjach bojowych w Syrii.

Jak pisze "Corriere della Sera", w Syrii, za sprawą Dwornikowa, Rosjanie używali tzw. "techniki Grozny”, czyli masowych bombardowań, aby utorować drogę siłom lądowym wysłanym do zajęcia centrów miast. Istnieje obawa, że ta sama metoda zostanie wkrótce przyjęta w miastach będących pod władzą ukraińskiej armii.

Nowy dowódca, nowe cele

Jak informuje BBC, źródła w krajach zachodnich wskazują również, że doświadczenie Dwornikowa zdobyte w Syrii każe przypuszczać, iż w najbliższych dniach poziom dowodzenia oraz kontroli nad oddziałami powinny ulec znacznej poprawie. Do tej pory był to duży mankament rosyjskich wojsk, zmuszający generałów do osobistego dowodzenia operacjami. To z kolei pozwalało ukraińskiej armii na stosunkowo łatwą eliminację rosyjskiego dowództwa.

Do tej pory rosyjskie wojsko nie osiągnęło żadnych z założonych celów strategicznych. Były nimi zdobycie dużych miast, takich jak Kijów czy Charków. Ostatecznie Rosjanie zdecydowali się przegrupować i skierować swój wzrok na region Donbasu na wschodzie Ukrainy. Według doniesień zachodnich wywiadów, w najbliższych dniach Moskwa szykuje dużą ofensywę właśnie w tamtym regionie.

Ukraińska taktyka

Rozmówca BBC powiedział, że rosyjskie wojska zostały powstrzymane przez mniejszą liczbę jednostek ukraińskich, które działały bardziej inteligentnie i z zaskoczenia – mimo że uważano, że wokół ukraińskiej granicy Rosja rozmieściła "poważne” siły liczące nieco ponad 100 operacyjnych grup taktycznych.

– O ile Rosja nie zmieni swojej taktyki, o tyle bardzo trudno będzie zobaczyć, jak udaje jej się osiągnąć nawet te ograniczone cele, które sama przed sobą postawiła – powiedział urzędnik.

Jak wskazuje źródło, nakazy polityczne mogą mieć pierwszeństwo przed priorytetami wojskowymi, ponieważ Rosja będzie dążyła do osiągnięcia pewnego rodzaju sukcesu przed 9 maja, kiedy to władze państwowe celebrują odniesie zwycięstwa w II wojnie światowej.

