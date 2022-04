Kremlowski propagandysta "rzuca klątwę" na Zełenskiego. "Jesteś biesem"

Telewizja Biełsat opublikowała na Twitterze fragment programu prokremlowskiego propagandysty, Władimira Sołowiowa.

Na nagraniu widać jak gospodarz "Wieczoru z Władimirem Sołowiowem" obraża prezydenta Ukrainy Wołodymyra Zełenskiego i "rzuca klątwę" na polityka. – Żaden z ciebie Żyd. Jesteś biesem, a twoi słudzy to drobne biesy – mówi dziennikarz.

"Rosyjska propaganda zmienia wroga! Dzielna armia Rosji nie walczy już tylko z nazistami. Teraz jeszcze dochodzi satanistyczny rząd Ukrainy" – skomentowano film na Twitterze Biełsatu.

"To będzie początek końca państwa rosyjskiego"

Pod koniec marca jeden z gości Sołowiowa przedstawił w programie gorzką analizę dot. sytuacji Rosji. Krytyczną opinię dot. kondycji Rosji w kontekście agresji na Ukrainę wyraził Jakow Kedmi. "To urodzony w Rosji były agent KGB, później izraelski dyplomata, który obecnie zajmuje się geopolityką. Od kilku lat jest stałym gościem rosyjskiej telewizji, uchodzi za autorytet w kwestiach militarnych" – wskazuje Onet.

– Jakikolwiek traktat, który Rosja podpisze z Ukrainą, będzie oznaczał jej porażkę. To będzie początek końca, nie rządów Putina, ale państwa rosyjskiego. W oczach Rosjan, w oczach rosyjskiej armii, w oczach całego świata. Potem wsparcie Indii, Chin, świata arabskiego wyparuje – mówił Kedmi, niejako zagrzewając do walki.

– Kiedy Rosja wysłała ultimatum Stanom Zjednoczonym, wysłała ultimatum również do siebie. Nie ma prawa przegrać. To znaczy, że Rosja podpisując traktat pokojowy – nie ma dość siły by się uporać z Ukrainą? Z Zełenskim? – zapytał zgromadzonych w studiu.

– Jeśli przegracie z Ukrainą, to dlaczego grozicie NATO? Dlaczego grozicie Stanom Zjednoczonym? Nie możecie poradzić sobie z Zełenskim, więc kim jesteście? – dopytywał. I podsumował: – Macie wybór: albo wygracie tę "operację", albo rozpoczniecie końcowe rozliczanie

