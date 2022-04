Media: Latem NATO może powiększyć się o dwa państwa

Rosja popełniła "ogromny błąd strategiczny", ponieważ Finlandia i Szwecja wydają się być gotowe do przystąpienia do NATO już latem – podała w poniedziałek agencja Reutera, powołując się na doniesienia "The Times".

Jak ustaliła brytyjska gazeta, przedstawiciele USA powiedzieli, że członkostwo w Sojuszu Północnoatlantyckim dla obu krajów nordyckich było "tematem rozmów i wielu sesji" podczas spotkań ministrów spraw zagranicznych NATO w zeszłym tygodniu, w których uczestniczyli przedstawiciele Szwecji i Finlandii.

NATO liczy obecnie 30 państw Ameryki Północnej oraz Europy, które współpracują w obszarze militarnym. Ostatnie rozszerzenie miało miejsce w 2020 r., kiedy do Sojuszu została przyjęta Macedonia Północna.

Inwazja Rosji na Ukrainę wzmacnia NATO

Stosunek Szwecji i Finlandii do członkostwa w NATO zmienił się w związku z rosyjską agresją na Ukrainę, która trwa od 24 lutego i przekształciła się w największy konflikt zbrojny w Europie od czasu zakończenia II wojny światowej.

Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Atak na Ukrainę poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu specjalnej operacji wojskowej na Ukrainie w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Moskwa domaga się od Kijowa m.in. uznania Krymu za rosyjski oraz "demilitaryzacji i denazyfikacji" Ukrainy.

