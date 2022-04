Macron gotowy pojechać na Ukrainę, ale tylko, jeżeli "wizyta będzie użyteczna"

– Jestem gotowy pojechać na Ukrainę, ale tylko, jeżeli moja wizyta będzie użyteczna i przyczyni się do dialogu między prezydentami Ukrainy i Rosji, Wołodymyrem Zełenskim i Władimirem Putinem, oraz zaprzestania walk – powiedział w poniedziałek prezydent Francji Emmanuel Macron na antenie telewizji BFM TV.

– Jestem gotowy pojechać do Kijowa czy innego ukraińskiego miasta, ale nie po to, by po prostu odwiedzić ambasadę – podkreślił polityk. Macron dodał, że "nie przestaje rozmawiać z prezydentami Zełenskim i Putinem, na prośbę prezydenta Zełenskiego".

Kijów wraca do życia, choć pozostaje w gotowości do obrony

Władze Kijowa przekazały, że ruch w mieście jest usprawniany, lecz bez narażania systemu obronnego.

Wywiady państw zachodnich informują, że Rosjanie całkowicie wycofali się spod Kijowa i od kilku dni koncentrują wszystkie swoje siły na wschodzie i południu Ukrainy. Eksperci nie mają większych wątpliwości, że do decydujących walk dojdzie w rejonie Donbasu.

Tymczasem Wojskowa administracja Kijowa przekazała w poniedziałek, że rosyjskie siły zbrojne opuściły obwody kijowski i czernihowski, to stan zagrożenia nie minął całkowicie.

"Dopóki nie zapanuje pokój, stolica Ukrainy musi być gotowa do obrony" – stwierdzono.

"Biorąc pod uwagę, że stolica jest politycznym i gospodarczym centrum Ukrainy - dziś wielu ludzi wraca, miasto żyje. Wojskowa administracja podejmuje kroki w celu usprawnienia ruchu w mieście bez narażania całego systemu obronnego" – napisano na koncie władz Kijowa w serwisie Telegram.

"Dziś zastanawiamy się nad decyzją o zwiększeniu liczby tras autobusowych, tramwajowych i trolejbusowych, eksploatacji metra, a także otwarciu mostów dla ruchu" – zaznaczono.

