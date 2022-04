Ukraiński wywiad: Rosjanie przygotowują ataki terrorystyczne

Rosyjskie służby specjalne planują serię aktów terrorystycznych polegających na podkładaniu bomb i wysadzaniu domów, szpitali oraz szkół na swoim terytorium – podaje ukraiński wywiad.

Prowokacja, która zmobilizuje rosyjskie społeczeństwo

Istnieją również plany przeprowadzenia ataków bombowych na miasto Biełgorod lub jedno z miast Krymu – powiedział szef Głównego Zarządu Wywiadu Ministerstwa Obrony Ukrainy gen. Kirył Budanow.

Jak czytamy w komunikacie ukraińskich służb, planowane prowokacje to odpowiedź na fiasko akcji mobilizacyjnej w Rosji. Moskwa podjęła decyzję, że realizacja "brudnych scenariuszy" wstrząśnie emocjonalnie społeczeństwem, co zachęci je do walki z Ukraińcami.

Gen. Budanow tłumaczy, że wina za ataki ma zostać zrzucona na ukraińskie siły zbrojne i bataliony ochotnicze, tworząc emocjonalny obraz "okrucieństw ukraińskich nacjonalistów".

– Całkiem możliwe, że ataki te będą przedstawiane jako zemsta Ukrainy za Buczę i Kramatorsk oraz traktowane jako usprawiedliwienie okrucieństw wobec ukraińskiej ludności cywilnej – podkreślił szef wywiadu.

Putin wydał rozkaz do inwazji

24 lutego Władimir Putin wysłał wojska na Ukrainę w odpowiedzi na prośbę przywódców samozwańczych republik Donieckiej i Ługańskiej, które wcześniej Rosja uznała za niepodległe i podpisała z nimi umowy o współpracy i wzajemnej pomocy.

Inwazję rosyjskich wojsk poprzedziło telewizyjne wystąpienie Putina, w którym poinformował, że podjął decyzję o przeprowadzeniu "specjalnej operacji wojskowej" w celu ochrony osób "cierpiących nadużycia i ludobójstwo przez reżim kijowski".

Atak Rosji na Ukrainę to drugi etap konfliktu, który trwa od kwietnia 2014 r. Wojnę poprzedziła rewolucja na Majdanie oraz tzw. kryzys krymski, który doprowadził do aneksji półwyspu przez Rosję. Osiem lat temu rosyjskie siły zbrojne rozpoczęły okupację Krymu. W obecności wojska przeprowadzono nielegalne "referendum", a następnie ogłoszono, że Krym wszedł w skład Federacji Rosyjskiej.

